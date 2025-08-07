Baywatch è un omaggio alla mitica serie che lanciò Pamela Anderson, qui presente in un cameo. Nel cast, The Rock, Zac Efron e Alexandra Daddario

Baywatch, film su Italia 1 diretto da Seth Gordon

La prima serata di giovedì 7 agosto 2025, su Italia 1, a partire dalle 21:20, prevede la messa in onda del film Baywatch, una commedia d’azione ispirata all’omonima e fortunatissima serie televisiva degli anni ’90 che rese famosa Pamela Anderson. In questo film non c’è la famosa attrice venuta oggi alla ribalta per la sua tenera storia d’amore con Liam Neeson, ma un trio di attori molto amati dal pubblico del momento. Era il 2017 e andavano forte Dwayne Johnson “The Rock” (anche produttore della pellicola), Zac Efron e Alexandra Daddario.

La regia di Baywatch è stata affidata a Seth Gordon, abile documentarista che si era dato alla commedia con i due film Come ammazzare il capo… e vivere felici (2011) e Io sono tu (2013), prima di approdare a questo lungometraggio dedicato a un telefilm di culto, da cui è tratto il soggetto, su sceneggiatura di Robert Ben Garant e Thomas Lennon. Il film è tutto ciò che ci si aspetta da un progetto di questo tipo, con tanta ironia e senso di comunità, la cui leggerezza non è mai fuori luogo grazie a battute esilaranti e soprattutto alla grande simpatia di The Rock.

La trama del film Baywatch: bagnini e investigatori

In Baywatch troviamo Mitch Buchannon, valoroso caposquadra dei bagnini di Emerald Bay, in Florida, coadiuvato dalle brave colleghe Stephanie Holden e C.J. Parker. È però necessario assumere altro personale e alle selezioni hanno la meglio l’arrogante ex campione olimpico Max Brody, la sveglia e bella Summer Quinn e il più imbranato, Ronnie, un nerd molto esperto in informatica che aveva già tentato due volte di accedere alle selezioni, perché innamorato di C.J.

Il gruppo eterogeneo va avanti tra alti e bassi, con Mitch che cerca in tutti i modi di far capire a Matt l’importanza del lavoro di squadra, mentre quest’ultimo è troppo ossessionato dalle sue prestazioni individuali. Un giorno giunge sulla spiaggia la ricca proprietaria di un club, Victoria Leeds, che ha intenzione di acquistare l’intera baia, ma si sospetta che sia a capo del traffico di una droga molto pericolosa chiamata “flakka”.

Non tardano ad arrivare i primi morti, di cui uno affiora sulla riva della spiaggia di Mitch. Il gruppo inizia così a indagare, vista l’inerzia della polizia, contro la quale si scontra più volte. Quando il sindaco scopre che non c’era nessuno di guardia la notte del ritrovamento di un secondo cadavere, perché tutti impegnati nelle indagini, licenzia Mitch e nomina Matt a capo dei bagnini.

Nonostante questo, la squadra rimane coesa e scopre un collegamento tra i numerosi delitti che si susseguiranno, fino ad arrivare alla stessa Victoria Leeds. Riusciranno a smascherarla e a riportare la quiete sulla spiaggia?