Baywatch/ Su Italia 1 il film con Dwayne Johnson e col cameo di Pamela Anderson

“Baywatch” è il film di genere commedia-azione che Italia 1 propone ai telespettatori l’11 settembre 2019 alle ore 21.20. Il film è stato realizzato nel 2017 negli Stati Uniti per la regia di Seth Gordon. Si tratta di una buona trasposizione cinematografica della conosciutissima serie televisiva. Gli attori principali sono Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach e Zac Efron. Da non trascurare le brevi apparizione dell’attrice canadese Pamela Anderson e del noto attore statunitense David Hasselhoff, protagonisti della serie tv “Baywatch”.

Baywatch, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Baywatch. Siamo in Florida. Mitch Buchannon coordina i bagnini addetti alle meravigliose spiagge di “Emerald Bay”, insieme a due preziose collaboratrici, Stephanie e Casey Jean. Ci sono da coprire ancora tre posti e vengono scelti l’ex-nuotatore Matt Brody, la bella Summer Quinn e un giovane informatico di nome Ronnie Greenbaum. Intanto ad Emerald Bay arriva Victoria Leeds, la proprietaria del locale “Huntley Club”. La donna non gode di un’ottima reputazione, si dice in giro che sia proprio Victoria a gestire il traffico di una nuova sostanza stupefacente, la “Flakka”. Brody non è abituato a lavorare in gruppo, Mitch non lo perde di vista e lo invita a collaborare con i compagni. Quando sulla spiaggia viene rinvenuto un cadavere, i bagnini cercano di capire se c’è un collegamento tra il morto e le dosi di droga che ultimamente la corrente del mare trascina sulla battigia. Il capo della polizia, capitano Thorpe, non vede di buon occhio l’intromissione dei bagnini; quando il poliziotto scopre che al ritrovamento del secondo cadavere alla torre di controllo non c’era nessun bagnino, ordina il licenziamento di Mitch e affida il comando a Matt Brody.

I bagnini di Baywatch sono convinti che i due omicidi siano collegati, lo scopo è quello di far avere alla Leeds la proprietà esclusiva della spiaggia; intuiscono che il prossimo a morire sarà Chun, l’assessore che presiederà alla festa che Victoria ha organizzato sulla sua imbarcazione; quindi raggiungono lo yacht della donna. Chun viene messo in salvo e viene anche ritrovata la droga. Gli uomini di Victoria riescono a colpire Brody ma per fortuna interviene Buchannon e salva la vita a Matt. Victoria tenta di scappare servendosi del suo elicottero privato ma i bagnini intervengono prontamente. Insieme a Casey Jean, l’intrepido Ronnie fa esplodere dei fuochi d’artificio per ostacolare il decollo dell’elicottero, Summer e la collega Stephanie tengono d’occhio l’assessore Chun, a loro volta Mitch e Matt vanno da Victoria. La Leeds punta un’arma alla tempia di Brody e spara a Mitch, a bruciapelo. La donna è convinta di aver ammazzato Mitch ma questi riesce a risalire sullo yacht e impedisce a Victoria di fuggire. A questo punto tutto è chiaro: la Leeds e il capitano Thorpe sono alleati e i bagnini quindi fanno arrestare anche il poliziotto. Ora che tutto si è risolto Mitch viene reintegrato nel suo ruolo e annuncia agli ultimi tre arrivati, Summer Matt e Ronnie, che possono finalmente considerarsi ufficialmente membri della squadra di Baywatch. Ora Matt ha capito quanto sia importante il lavoro di squadra.



