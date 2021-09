Baywatch su Italia 1/ In tv il film tratto dalla nota serie tv

Baywatch, film diretto da Seth Gordon

Baywatch andrà in onda oggi, 15 settembre, in prima serata alle ore 21.21 su Italia 1. È una pellicola diretta da Seth Gordon del 2017 e tratta dalla nota serie tv degli anni Novanta che vede come protagonisti Dwayne Johnson, Zac Efron e Daddario. In quegli anni, per sentirsi tutti i giorni in vacanza al mare, andava in onda una serie tv che piaceva a tutti, sia uomini che donne, ovvero Baywatch. Questa è divenuta presto un cult e nel 2017 è stato fatto un film – commedia ispirato ad essa. Il cast del film è energico e promette grosse risate.

Dwayne Johnson è un uomo capace di esprimere simpatia davanti alle telecamere e anche di fare atletica impossibile. Zac Efron riesce a essere fastidioso all’inizio e molto simpatico alla fine. Baywatch non sarebbe degno di nota se non ci fossero delle belle donne con il costume, quindi a completare il cast è presente Alexandra, Kelly Rohrbach e Ilfenesh Hadera. Chopra riesce bene a interpretare un personaggio malvagio.

Baywatch, la trama

Baywatch è una commedia che riguarda le avventure di un gruppo di bagnini delle spiagge di Emerald May, in Florida, Miami. A capo del team si trova il tenente Mitch (Dwayne Johnson), insieme a Stephanie, Ilfenesh Hadera e Parker, ovvero Kelly Rohrbach. Il gruppo non è però al completo, infatti dopo una selezione molto accurata, dove mancano tre posti, essi vengono occupati da Zac Efron, che nel film viene chiamato Matt Brody, un ex campione di nuoto. Un altro componente è una donna bella e intelligente, ovvero Alexandra Daddario, nel film Summer Quinn e Jon Bass, ovvero Ronnie, che è un esperto informatico impacciato, che è innamorato di Parker. Successivamente nelle spiaggie di Emerald Bay arriva Victoria Leeds (Priyanka Chopra), ovvero la nuova proprietaria del club che è sospettata di trafficare la droga che viene chiamata Flakka.

Durante le avventure della squadra, sulla spiaggia si trova un cadavere, che molto probabilmente è collegato con la droga che è in circolazione. I bagnini indagano, fungendo quasi da poliziotti e trascurano il loro lavoro reale. Nel momento in cui il capitano scopre che alla torre di guardia non era presente alcun bagnino quando fu trovato il cadavere, allora licenzia il capo della squadra e assume Brody al comando. Gli omicidi non finiscono qui e la cattiva Victoria, per ottenere il terreno della spiaggia in proprietà, vuole eliminare tutti quelli che non glielo consentono. Uccide un assessore cinese durante una festa sul suo yacht, ma la squadra lo scopre.



