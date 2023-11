BB e Clint, i cani di Giampiero Mughini/ “Come figli. Lei dolcissima, lui pazzo. È venuto fuori da un lager”

Chi sono BB e Clint, i cani di Giampiero Mughini e perché si chiamano così

Giampiero Mughini non ha avuto figli, ma ne ha comunque avuti due ‘pelosi’. BB e Clint sono i suoi due cani che il giornalista considera come due figli a tutti gli effetti. Per loro si è commosso nella Casa del Grande Fratello 2023 e di loro ha parlato qualche tempo fa, nella trasmissione ‘Dalla parte degli animali’.

In quell’occasione Mughini ha così descritto i suoi cani: “BB è una setter inglese, ha 12 anni ed è la regina della casa. Clint ha 3 anni, è tecnicamente pazzo. I nomi? BB è in onore di Brigitte Bardot e Clint in onore di Clint Eastwood.“ Così ha spiegato: “BB è nata nell’affetto, ha un carattere dolcissimo, qualcuno dice che un cane così ce n’è uno ogni milione. Clint è venuto fuori da una sorta di lager, nel senso che viveva all’aperto, avvinghiato ad una catena, e quindi lui è rimasto drammaticamente segnato. Noi lo adoriamo ma abbiamo un pazzo in casa.”

BB e Clint sono i cani di Mughini: “Sono i miei due figli”

È un grande amore quello che lega Mughini ai suoi due cani, come lui stesso ha raccontato ai microfoni della trasmissione di Rete 4: “Probabilmente il mio carattere assomiglia più a quello di Clint. Credo che ci accomuni il fatto che tutti e tre stiamo bene in questa casa. Questa è una casa ospitale in cui loro hanno tutto lo spazio che vogliono e hanno anche il giardinetto dove esigono di andare tra le sette e le otto volte al giorno.” E ha concluso: “Poi stanno tutti il giorno con noi: io lavoro ormai in casa e quindi loro sono un momento indispensabile dell’equilibrio personale e familiare di questa casa, perché per me loro sono i miei due figli.”

