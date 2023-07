Bce alza i tassi di un quarto di punto, al 4,25%/ “Inflazione cala ma resta ancora troppo alta”

La Bce ha optato per un nuovo rialzo dei tassi d’interesse. Su di un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4,25%, quello sui depositi al 3,75%, e quello sui prestiti marginali al 4,50%. La conferma è arrivata dall’Istituto centrale in una nota in cui viene evidenziato che l’inflazione continua a diminuire, ma resterà ancora troppo alta per troppo tempo.

Andamenti e titoli Borsa Italiana oggi giovedì 27 luglio 2023/ Stm a +7,8%

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha l’obiettivo di assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2 per cento nel medio termine. A settembre, ha spiegato Christine Lagarde, potrebbe esserci una pausa o un nuovo rialzo dei tassi, ma sicuramente non ci sarà un taglio.

Bce alza i tassi di un quarto di punto, al 4,25%

“Il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello appropriato dei tassi e la durata della restrizione monetaria”, si legge nella nota riportata da Tgcom24: “Gli sviluppi dall’ultima riunione supportano le aspettative che l’inflazione calerà ancora nel corso dell’anno, ma resterà sopra il target per un periodo esteso, e in particolare l’inflazione di fondo resta alta”. La decisioni della Bce continueranno a basarsi sulle prospettive dell’inflazione, sulle dinamiche dell’inflazione di fondo e sulla forza della trasmissione della politica monetaria. La svolta decisa dall’organismo presieduto da Christine Lagarde è stata bocciata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani: “È un errore continuare ad alzare i tassi di interesse. Si danneggiano imprese e famiglie e si rischia la recessione. Non solo, si fanno anche alzare i mutui”, le sue parole in un’intervista ai microfoni di Antonio Tajani. “Come già il Fmi, anche la Bce si dimostra anni luce lontana della realtà e ancorata all’epoca fallimentare dell’austerità e delle lacrime e sangue. Il nuovo rialzo dei tassi di interesse annunciato dalla Banca centrale non è una buona notizia per l’Italia e per l’Europa, anzichè venire in aiuto dei cittadini, arreca danno ad aziende, famiglie e lavoratori e ci porta dritti verso la recessione. In un momento in cui c’è bisogno di crescita e sviluppo, di sostegno agli investimenti, queste istituzioni agiscono nella direzione opposta”. l’affondo di Marco Zanni, europarlamentare della Lega, componente della commissione Econ, presidente del gruppo Identità e democrazia.

“Bce boicotti l’Italia finché non ratifica il MES”/ Ricatto da finanza Ue: “stop acquisto titoli di Stato”

LEGGI ANCHE:

Fed rialza nuovamente i tassi di interesse: +25 punti base/ E la stretta proseguirà ancora

© RIPRODUZIONE RISERVATA