Secondo la BCE resta realizzabile l'obbiettivo dell'inflazione, ma il complicato contesto geopolitico costringe ancora alla prudenza sui tassi d'interesse

È stato pubblicato in queste ore il nuovo bollettino periodico della BCE – ovviamente la Banca Centrale Europea – sull’andamento dell’economia del blocco europeo, utile per capire come si svilupperà nell’immediato futuro l’andamento dei tassi d’interesse legati all’elevata inflazione con la quale facciamo i conti ormai dallo scoppio del Covid a questa parte: la situazione – secondo la BCE – resta ancora complessivamente incerta e variabile, poco utile per definire una concreta traiettoria di riduzione dei tassi.

Partendo proprio dal tema dell’inflazione, la BCE nota che attualmente l’obbiettivo di ridurla al 2% nel medio termine resta piuttosto vicino grazie soprattutto alla spinta data dagli utili delle imprese in crescita e dal costo del lavoro in diminuzione; mentre a lungo termine le attese dei banchieri europei sull’inflazione restano ancora attorno alla soglia del 2%, segnale che l’incertezza resta ancora relativamente elevata.

Se da un lato, infatti, secondo la BCE aspetti come l’andamento dell’euro o i dazi potrebbero giocare un ruolo fondamentale per ridurre l’inflazione a lungo termine; dall’altro lato la crisi delle catene di approvvigionamento, le promesse di spesa dell’UE sulla difesa e il cambiamento climatico – con i suoi effetti catastrofici – potrebbero ottenere l’effetto inverso, facendo crescere in modo netto e rapido l’inflazione di fondo.

I consigli della BCE: “Rafforzare l’area euro con l’unione bancaria e l’euro digitale”

Proprio per questa ragione, la BCE ritiene che sia ancora prematuro ragionare con eccessiva rapidità sulla riduzione dei tassi d’interesse, preferendo l’approccio attualmente adottato che si basa sulla discussione in occasione delle sedute dei banchieri sui dati reali dell’economia per decidere se, quando e quanto tagliere i tassi; fermo restando che attualmente gli indicatori economici sono positivi, ma che – come abbiamo visto poco fa – le prospettive a lungo termine “sono ancora incerte“.

Ora come ora, secondo la BCE è importante che i 27 collaborino per “rafforzare l’area dell’euro e la sua economia” in modo da rendere resiliente a fonte del complesso contesto mondiale, suggerendo ai governi di fissarsi alcune priorità: la prima – scrive la BCE – è quella di realizzare un unico mercato dei capitali, portando a termine l’unione dei risparmi, quella degli investimenti e – soprattutto – l’unione bancaria; mentre la seconda dev’essere quella di introdurre al più presto l’euro digitale.