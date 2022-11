BCE/ Lagarde interviene con urgenza: come cambiano i rendimenti BTP

La BCE rivede necessariamente il bilancio, optando per puntare e superare la soglia del 4%. A dirlo è Christine Lagarde, Presidente della Banca centrale europea. Il rendimento decennale del Buono del tesoro poliennale torna a salire dopo un paio di giorni di tregua.

Lo spread con il Bund tedesco a dieci anni invece, rimane indifferente a quota 194 punti. La stretta monetaria annunciata dalla Lagarde si rivela a dir poco essenziale. La manovra include la possibilità di abbassare il bilancio della BCE.

BCE bilancio 2022: le parole di Lagarde

La BCE è costretta a ridurre il bilancio del 2022. Le parole di Christine Lagarde non lasciano speranza di ripresa economica, o almeno in questo duro periodo di inflazione e in alcuni Paesi si è già raggiunto un alto tasso di stagflazione.

La Presidente della Banca Centrale Europea ha parlato allo European Banking Congress di Francoforte, spiegando:

«Siamo costantemente confrontati con eventi e shock imprevedibili. Ma ciò che rende la situazione odierna particolarmente impegnativa è che non solo stiamo affrontando una sequenza di eventi sfortunati — la pandemia, la crisi energetica, l’ingiustificabile invasione dell’Ucraina da parte della Russia e l’alta inflazione — ma che, di conseguenza, anche l’ambiente che ci circonda sta cambiando».

Molti trend che fino ad oggi ci hanno accompagnato negli ultimi decenni, si stanno invertendo o addirittura, trasformandosi in qualcosa di totalmente differente.

Questo significa che non è più possibile prevedere il cambiamento. In alcuni casi è anche possibile che l‘offerta globale si espanderà piano piano oppure, la domanda globale sarà definibile come “ammortizzatore“.

Ad esempio, la supply chain ha cambiato le carte in tavola. Un tempo la globalizzazione consentiva all’offerta una maggior flessibilità e indipendenza sul mercato domestico. Negli ultimi 30 anni, l’entrata della Cina nell’economia globale ha migliorato nettamente le catene di approvvigionamento.

E la Lagarde stessa lo ricorda come un evento positivo, dato che «tra il 2010 e il 2014, la domanda esterna come quota del Pil dell’area euro è raddoppiata».











