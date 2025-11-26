BCE nella revisione della stabilità finanziaria lancia allarme crediti deteriorati da insolvenze delle PMI, situazione peggiore in Olanda, Germania e Italia

I debiti delle Pmi sono in aumento, specialmente quelli dovuti a prestiti che non vengono mai rimborsati classificati come insolvenze NPL. Il rapporto della Banca Centrale Europea sulla revisione della stabilità finanziaria ha lanciato l’allarme sull’alto tasso di default nelle società, specificando che tra i paesi nei quali è particolarmente elevato ci sono Italia, Germania e Paesi Bassi, che negli ultimi tre anni, soprattutto nel post pandemia, hanno visto una crescita delle crisi societarie con una maggiore incidenza tra le piccole imprese che si trovano in difficoltà nella restituzione dei finanziamenti.

La situazione però sembra far emergere notevoli differenze, perchè se da una parte alcune nazioni UE sembrano essere ormai uscite dal rischio con la maggior parte dei crediti che è stata ceduta o venduta, in altre invece è stata registrata una tendenza diversa con numeri che hanno superato quelli del 2019. I dati erano emersi anche in altri documenti di analisi, che avevano individuato i settori più in pericolo come commercio, manifattura e costruzioni, ai primi posti tra quelli dichiarati insolventi nel corso del 2025, prevedendo un incremento dei casi anche nel 2026.

BCE, allarme insolvenze PMI, la situazione in Italia: “13mila aziende a rischio nel 2026”

Secondo l’ultimo rapporto della BCE sulla revisione della stabilità finanziaria, le banche hanno aumentato il numero di crediti deteriorati delle piccole e medie imprese, specialmente in Italia, Paesi Bassi e Germania. Debiti che non saranno rimborsati a causa della crisi che ha fatto scattare le procedure di default e la situazione sembra essere confermata anche per il futuro con alto rischio di insolvenze anche per il 2026, con la previsione di altrettanti casi che solo relativamente alle aziende italiane potrebbero essere più di 13mila.

Uno studio fatto su un campione di 6 milioni e mezzo di imprese nazionali, ha stabilito che nel 2025 sono state rilevate oltre 28mila aziende con debiti in via di deterioramento, di conseguenza più esposte al pericolo di entrare in sofferenza e non riuscire più a rimborsare nessun prestito. La fragilità economica si riferisce soprattutto alle società più piccole, che hanno un elevato rapporto debiti/fatturato e passività a breve e medio termine soprattutto nei confronti delle banche.