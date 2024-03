BCE: “No all’eliminazione del contante”/ “Garantiremo che rimanga facilmente accessibile”

Nessuna “cashless society“, ossia nessuna società senza monete e banconote. A dirlo è la Bce che forse a sorpresa di molti, ha difeso proprio il contante. Le sperimentazioni in merito all’introduzione di un euro digitale non comportano, secondo quanto emerso in uno studio, un graduale superamento dei metodi di pagamento più tradizionali. Ad annunciarlo sono stati i tecnici in un report che sarà pubblicato sul secondo Bollettino economico del 2024, il prossimo giovedì. Gli economisti Alejandro Zamora-Pérez, Andrea Marini e Juha Honkkila nel documento scrivono: “Il ruolo dell’Eurosistema è quello di sostenere e rispettare le diverse preferenze di pagamento nell’area dell’euro. Questo approccio riconosce il valore della scelta nelle transazioni finanziarie, dove il contante continua a svolgere un ruolo significativo per una parte considerevole della popolazione”.

Contratto nazionale industria alimentare 2027, presentato l’accordo di rinnovo/ “Welfare e meno precarietà”

L’analisi della Bce si è basata sui dati, e in particolare è partita dalla quota di acquisti in contante sul totale delle transazioni nei negozi fisici della zona euro. Questa è scesa dal 79% del 2016 al 59% del 2022. Nonostante sia in calo, l’uso del contante resta diffuso. Nel 2022, il 74% degli adulti della zona euro ha fatto almeno un pagamento in contanti. Secondo gli economisti della Bce, inoltre, l’idea che il pagamento in contanti sia una cosa da “vecchi” è un pregiudizio e a dirlo è proprio lo studio sulla base dei dati raccolti nei diciassette Paesi della moneta unica.

Moneta fiscale vola: 51 miliardi compensazioni tra tasse e crediti nel 2023/ Fisco si attiva contro le frodi

Eliminazione dei contanti, Bce: “Garantire che rimanga facilmente accessibile”

Secondo l’analisi della Bce, pagare in contanti è una scelta personale, spesso di abitudine: dunque non si tratterebbe di una pratica “da vecchi” come è invece credenza in larghe fasce della popolazione. Per questo alla Bce “non accettano i preconcetti sull’inevitabilità di una transizione digitale universale“. La Banca Centrale Europea intende “garantire che il contante rimanga facilmente accessibile” e per farlo vuole mettere in piedi “una rete di sicurezza che rispetti a sostenga coloro che, per scelta o per circostanza, optano per il contante come opzione di pagamento”.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 19 MARZO 2024/ Chiusura a +0,95%

Nella pratica questo vuol dire che la Bce continuerà a controllare la disponibilità e la diffusione degli sportelli ATM per il ritiro dei contanti, identificando le aree poco servite. Questo con l’obiettivo di “rafforzare la resilienza e la diversità nel panorama finanziario, garantendo che tutte le preferenze di pagamento siano prese in considerazione nella zona euro“. Come sottolinea ancora Avvenire, la “battaglia” della Bce in difesa del contante non è nuova. Qualche anno fa, infatti, ci fu un ampio dibattito per discutere della possibilità di eliminare le banconote da 500 euro: in Olanda e Germania, in particolare, le banconote furono stampate fino al 2019.











© RIPRODUZIONE RISERVATA