BCE, Piero Cipollone candidato per sostituire Panetta/ Financial Times: “E’ il favorito”

Piero Cipollone, vice governatore della Banca d’Italia, potrebbe a breve entrare nel comitato esecutivo della BCE, la Banca centrale europea. A sostenerlo stamane è il Financial Times secondo cui appunto Cipollone è “il candidato favorito del governo italiano per sostituire Fabio Panetta”.

Confermate quindi le indiscrezioni diffuse nelle scorse settimane da parte della stampa tedesca e precisamente dal quotidiano finanziario Frankfurter Allegemeine Zeitung. Il giornale londinese aggiunge che: “Gli analisti considerano Cipollone ‘un candidato solido’, seppur ‘poco conosciuto’ al di fuori della Banca d’Italia”, indicando inoltre che il punto di forza nell’attuale vice governatore della Banca d’Italia risiede nel suo “background economico”, grazie a degli studi presso la prestigiosa università La Sapienza di Roma ma anche la Stanford University e l’Università della California. Sempre il Financial Times sottolinea l’esperienza di Piero Cipollone “nei pagamenti”, aspetto che potrebbe essere prezioso nell’ottico appunto di sostituire Panetta, (prossimo governatore della Banca d’Italia al posto di Visco), per il ruolo di supervisione del lancio dell’euro digitale.

PIERO CIPOLLONE, PROSSIMO INGRESSO IN BCE? FT: “SI ATTENDE LA NOMINA FORMALE”

Il Financial Times spiega che Cipollone deve essere comunque ancora “formalmente nominato dal ministro delle finanze italiano Giancarlo Giorgetti” sottolineando che “anche altri Paesi dell’Eurozona potrebbero presentare i propri candidati” per succedere a Panetta, “nonostante una convenzione secondo cui a ciascuna delle quattro maggiori economie della zona euro viene concesso un seggio nel consiglio di sei membri della Bce“.

La decisione è quindi legata agli altri possibili candidati che verranno messi sul tavolo dalle altri capitali, ed inoltre il quotidiano britannico spiega che potrebbero esserci “pressioni da parte del Parlamento europeo affinché venga nominata una donna per migliorare la diversità in seno al board della Bce, che comprende i 20 governatori delle banche centrali nazionali e dove 24 dei suoi 26 membri sono uomini”. Il nome di Cipollone sembra quindi in cima alla lista dei prescelti ma bisognerà attendere le mosse ufficiali per capire cosa accadrà.

