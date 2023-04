BCE: “Superbonus pesa su conti Eurozona”/ “Deficit aumentato per colpa dell’Italia”

La Banca centrale europea (BCE) ha recentemente pubblicato il nuovo bollettino economico dell’Eurozona, nel quale disegna un ritratto piuttosto negativo, ribadendo ancora una volta l’importanza di prendere decisioni politiche sulla base dei dati economici. La Banca ha anche ribadito la sua intenzione di intervenire nel caso in cui fosse necessario, soprattutto per garantire la stabilità economica e finanziaria dell’Europa. Tuttavia, il rapporto della BCE sembra anche puntare il dito contro l’Italia, in particolare per lo scivolone del Superbonus, che secondo gli analisti finanziari europei avrebbe trascinato nel baratro il deficit dell’intera zona euro.

Il rapporto della BCE e le accuse contro il Superbonus

Insomma, concretamente al rapporto della BCE, nonostante lo scivolone del Superbonus, la situazione che emerge sembra complessivamente positiva, mentre l’economia continua a versare in una situazione potenzialmente critica. Le stime sul pil dell’Eurozona sono state rialzate di 0,5 punti, portando le stime per il 2023 all’1% rispetto al 3,6% del 2022. La crescita, ritengono ancora gli esperti, si attesterà al 1,6% sia nel 2024 che nel 2025 (un dato minore rispetto a quanto previsto a dicembre), grazie soprattutto alla robustezza del mercato lavorativo.

Similmente, prima di arrivare al capitolo Superbonus, la BCE nel suo rapporto stima che l’inflazione arriverà al 5,3% nel 2023, passando poi al 2,9% nel 2024 e a 2,1% nel 2025. Complessivamente il disavanzo di bilancio dell’area euro dovrebbe scendere al 3,4% nel 2023, calando poi ulteriormente nel 2023 al 2,4% che rimarrà invariato nel 2025. “Una riclassificazione statistica dalla contabilità di cassa alla contabilità per competenza dei crediti d’imposta relativi alle ristrutturazioni di immobili residenziali in Italia”, conclude la BCE, citando proprio il Superbonus, “ha determinato significative revisioni del disavanzo atteso per l’area dell’euro”. La stima è che il disavanzo nel 2022 si sia attestato al 3,7% del pil (rivisto recentemente, con un rialzo di 0,3%), ma in calo di circa lo 0,1% nel resto delle periodo di tempo considerato.dalle proiezioni della Banca centrale europea.

