Beata Ernman, sorella Greta Thunberg bullizzata/ Video: insultata da haters sul web

Beata Ernman vittima di bullismo: la sorella di Greta Thunberg ricoperta di insulti sui social network, è la stessa attivista a denunciarlo in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Dagens Nyheter. Sorella minore di Greta, Bea ha intrapreso la carriera da cantante e sembra voler ripercorrere le orme della madre Malena, nota cantante d’opera: lo scorso giugno ha preso parte alla trasmissione Bingolotto ed ha interpretato la canzone Bara Du Vill, ascoltata da più di 150 mila persone su Spotify. Greta ha evidenziato che Bea «è sistematicamente bersaglio di mobbing, cattiveria e molestie», aggiungendo poco dopo: «Tutti quelli che mi minacciano e mi scrivono messaggi di odio, se la prendono con lei: la gente non sa dove mi fermo e dove passo la notte, mentre mia sorella è sempre a casa e cerca di avere una sua vita normale. Così però è più facile da raggiungere».

BEATA ERNMAN, SORELLA GRETA THUNBERG VITTIMA DI BULLISMO

Greta Thunberg nell’intervista rilasciata al quotidiano svedese ha parlato di cosa significa essere al centro dell’attenzione mediatica e non ha potuto non citare la sorella Beata Ernman, vittima indiretta della sua popolarità. L’ambientalista ha spiegato che gli haters non si sono fermati neanche di fronte alle decine di denunce alla polizia, lanciando un appello per combattere gli odiatori del web: «Ricevo continuamente messaggi da parte di persone che mi vogliono aiutare, ma il modo migliore per aiutarmi è quello di sostenere mia sorella Bea. Non perché è mia sorella, ma perché è una persona meravigliosa e forte, nonché la mia migliore amica». E sono già migliaia i messaggi sui social network diretti alla giovane cantante, che ha raggiunto quota 14 mila follower su Instagram: la battaglia contro l’odio sul web continua e Greta scende in campo per la sorella…





