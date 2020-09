Beata Ignoranza, Rai 3/ Trama del film con Alessandro Gassmann e Marco Giallini

Beata ignoranza va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 18 settembre. Il film nasce da soggetto e sceneggiatura scritti da Massimiliano Bruno, Herbert Simone Paragnani e Gianni Corsi, con produzione di Fulvio e Federica Lucisano per Lucisano Media Group, Rai Cinema e Italian International Film. Della regia si è invece occupato Massimiliano Bruno, che nel 2011 si è aggiudicato un Nastro d’argento e un Globo d’oro grazie alla direzione del film commedia Nessuno mi può giudicare. Protagonista è l’interprete romano Marco Giallini, vincitore di ben tre Nastri d’argento per ACAB – All Cops Are Bastards, Tutta colpa di Freud e Perfetti sconosciuti, oltre a due Ciak d’oro e un Premio Flaiano. Viene affiancato dal figlio d’arte Alessandro Gassmann, che ha vinto anche lui tre Nastri d’argento grazie a Caos calmo, Razzabastarda e I nostri ragazzi. Presente anche Valeria Bilello, nota per numerose trasmissioni televisive, insieme a Carolina Crescentini, Teresa Romagnoli, Giuseppe Ragone e Luciano Scarpa.

Beata ignoranza, la trama del film

La trama di Beata ignoranza si concentra su due professori di liceo, Ernesto e Filippo. Il primo insegna italiano ed è molto severo, oltre ad odiare il computer e ad essere austero con i suoi alunni. Il secondo insegna matematica ed è molto gentile e simpatico, oltre che abile seduttore e appassionato di social network. Da giovanissimi, i due colleghi erano profondamente amici. I rapporti si sono incrinati in seguito ad un litigio aspro. In maniera del tutto casuale, i due si ritrovano a fare gli insegnanti presso la stessa scuola. Fin dal primo momento, riemergono i precedenti dissapori e i loro stili di vita diametralmente opposti.

Diventano rapidamente rivali e cercano di calmare la loro disputa grazie all’aiuto di Nina. Quest’ultima li porta ad effettuare un esperimento sociale, nel quale un professore deve assumere il ruolo dell’altro e viceversa. Entrambi devono rimettersi in gioco e trovare un equilibrio personale, con Ernesto che prova a cimentarsi con Internet e Filippo a farne a meno.

Video, il trailer del film Beata ignoranza





© RIPRODUZIONE RISERVATA