Beata Vergine Maria Addolorata/ Il 15 settembre si celebra la madre di Gesù

Nella tradizione cattolica la Vergine Maria, madre di Gesù viene conosciuta anche come Beata Vergine Maria Addolorata, nome oggetto di un culto antico e che risale agli inizi del XI secolo. Un’adorazione che ruota intorno all’amore della Beata Vergine e alla sofferenza vissuta negli anni che hanno porta Maria Addolorata a condividere il martirio dei Gesù. Ma l’inizio del culto, anche se era molto diffuso sulla penisola, dal punto di vista storico si fa risalire al 1233 quando sette giovani nobili fiorentini, che avevano l’abitudine di pregare innanzi a un’effige della madonna, furono testimoni dell’apparizione della Vergine Maria vestita a lutto. Da quel momento decisero di abbandonare le armi e di porre fine alle battaglie sanguinolente tra le strade di Firenze, dando vita al culto della Beata Vergine Maria Addolorata.

Il simbolo che lo identifica è il cuore con sette spade e una fiamma a indicare il giuramento iniziale e a sottolineare quel sia stato il martirio della Vergine Maria. Sono infatti sette gli episodi della vita in cui, secondo i Vangeli Maria Addolorata ha condiviso il sacrifico e il dolore di Gesù. Un percorso che ha sempre visto una condivisione della sofferenza e che ha portato la Vergine Maria ad essere sotto la croce e ad accogliere tra le braccia Gesù morto e infine a seppellirlo, vivendo il distacco finale.

Beata Vergine Maria Addolorata, celebrazione del culto

Il culto della Beata Vergine Maria Addolorata è diffuso in tutto il mondo cattolico e in particolare in Spagna e in Italia viene ricordato in diverse città il 15 di settembre di ogni anno. In suo onore si effettuano celebrazioni liturgiche con processioni e messe solenni che ricordano l’amore della Vergine Maria e la condivisione del martirio. In particolare in Italia si trovano più di 70 santuari e chiese dedicati alla sua venerazione, tra quelli più importanti si può ricordare quello di Bergamo, Castelpetroso, Cervinara, Taranto, Siracusa, Palermo e Agrigento. Inoltre in alcune città la processione liturgica viene affiancata da feste e sagre.

Tra le città che hanno instaurato un profondo legame con il culto della Beata Vergine Maria Addolorata si ritrova Agrigento. Una città che racchiude una storia secolare, dalle bellezze artistiche che affascinano, date le imponenti strutture del mondo classico che hanno da secoli ricordato come Agrigento sia stato sempre un centro in cui cultura, storia e religione si sono fuse nello spirito dei cittadini, ma anche nell’architettura dei luoghi. Il santuario di Agrigento ne è un esempio, il luogo in cui il 15 settembre inizia la processione in onore della Beata Vergine Maria Maddalena e si conclude al suo interno con una solenne messa. Entrare nella città vuol dire non solo poter vivere l’emozione di un mondo antico che sembra essere ancora vivo, ma di una profonda cultura religiosa che si può vivere nelle vie del centro storico e nelle piazze.

Gli altri Beati di oggi

In concomitanza con le celebrazioni della Beata Vergine Maria Addolorata il 15 settembre di ricordano i seguenti Santi e Beati: Beato Camillo Costanzo; Beati Pasquale Penades Jornet; Beato Rolando; San Valeriano di Tournus; San Niceta il Goto e Sant’Albino di Lione.<



