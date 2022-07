Beata Vergine Maria del Carmelo/ Oggi, 16 luglio si celebra la Patrona di Terracina

Beata Vergine Maria del Carmelo viene ricordata come ogni anno il 16 luglio 2022. Una delle figure di spicco più devote alla Madonna del Carmine fu Santo Simone Stock, protettore dell’ordine che ha ricevuto la visita di Maria il 16 luglio 1251, una domenica. Durante quest’occasione la Madonna mostrò lo scapolare all’inglese, che lo elesse a simbolo di protezione, pace, alleanza e salvezza. Per ricordare questa apparizione si è così deciso di celebrare la Beata Vertine del Monte Carmelo proprio in questa data precisa.

San Fortunato martire/ Oggi, 12 luglio si celebra il patrono di Aquileia

In Italia la Madonna del Monte Carmela è patrona di diversi comuni come ad esempio Palmi, in provincia di Reggio Calabria, Terracina e Palestrina, in provincia di Roma, Avigliano (in provincia di Potenza) e Buseto Palizzolo, piccolo centro siciliano che si trova nel trapanese, Capannori, in provincia di Lucca, Lavagna, in provincia di Genova e di molti altri ancora.

Santa Veronica Giuliani/ Oggi, 9 luglio si ricorda la "Sposa di Cristo"

Beata Vergine Maria del Carmelo, la madre di Gesù Cristo

La Beata Vergine Maria del Monte Carmelo: questo è uno dei titoli attribuiti alla madre di Gesù Cristo, cioè alla Vergine Maria. Come si può facilmente comprendere dal nome completo, questa Madonna è collegato alla spiritualità carmelitana. La Vergine del Carmelo viene celebrata annualmente nella giornata del 16 luglio. Il Monte Carmelo è invece riferito al profeta Elia, una delle figure maggiormente importanti che si possono trovare all’interno dell’Antico Testamento.

Su questo Monte, che si trova in Galilea, si trova il rifugio dove ha vissuto il profeta. In seguito, altri eremiti scelsero di ritirarsi proprio su questo monte, eleggendolo a luogo di culto della Madonna. In questo modo nacque l’Ordine religioso carmelitano che prese il nome dal Monte in questione.

San Bernardino Realino Sacerdote/ Oggi 2 luglio si celebra il Patrono di Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA