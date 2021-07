Beata Vergine Maria del Monte Carmelo/ Il 16 luglio si celebra la madre di Gesù

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo è uno dei titoli della Vergine Maria, madre di Gesù, ed è strettamente collegato alla spiritualità carmelitana. Si celebra il 16 luglio. In particolare, con l’appellativo Monte Carmelo ci si riferisce alla storia spirituale del profeta Elia, una delle figure più rilevanti dell’Antico Testamento. Secondo la tradizione, è proprio sul Monte Carmelo, sito in Galilea, che visse Elia. Nel XII secolo, sull’esempio del profeta, alcuni eremiti si ritirarono in preghiera sul Carmelo, dedicandosi alla contemplazione e al culto della Vergine. Ed è proprio da questo gruppo di monaci cristiani che nacque l’Ordine dei fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, più comunemente conosciuti come i carmelitani.

Un altro grande devoto alla Madonna del Carmine è stato Santo Simone Stock, religioso inglese appartenente all’ordine dei carmelitani, protettore dello stesso ordine, che avrebbe ricevuto in apparizione la Beata Vergine Maria. Secondo la leggenda, la Madonna apparve al Santo, domenica 16 Luglio 1251. Proprio durante questa visione gli mostrò lo scapolare, che divenne poi simbolo di protezione e salvezza eterna, di alleanza di pace e di patto perpetuo. In ricordo di questo episodio si è quindi deciso di celebrare la solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo il 16 Luglio, data in cui sono state rivelate le promesse di Maria legate, appunto, al Santo Scapolare.

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, le feste e le sagre

Molti sono i comuni italiani di cui la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo è patrona e molte sono le feste e sagre a Lei dedicate. Famosa è quella che si svolge annualmente a Palmi, cittadina di 18.000 abitanti della provincia di Reggio Calabria. Durante la mattinata del 16 Luglio vengono svolte, nell’omonimo santuario, diverse celebrazioni liturgiche; nel pomeriggio, invece, è prevista la tradizionale processione con trasporto della statua di Maria Santissima del Carmelo per le vie cittadine. Anche a Terracina, in provincia di Roma, si tiene una particolare processione di barche a mare in onore della Madonna del Carmelo, patrona della comunità dei pescatori. L’evento solitamente si svolge la domenica successiva al 16 Luglio ed è diventato una tradizionale caratteristica alla quale partecipano numerosi spettatori, fedeli e devoti. Altre feste e sagre dedicate alla B.V. Maria del Monte del Carmelo si svolgono a Catania, Avigliano (provincia di Potenza), Palestrina (provincia di Roma), Buseto Palizzolo (provincia di Trapani).

Patrona di diverse città

La Beata Vergine Maria del Monte Carmelo è patrona di diverse città e cittadine italiane. Capannori, comune della provincia di Lucca che si trova nel cuore della Toscana, ha come santo patrono della città proprio la B.V. Maria del Carmelo. Questa cittadina che si estende per circa 165 kmq è considerata uno dei comuni rurali più grandi d’Italia. Il territorio piuttosto complesso e variegato, presenta paesaggi e scenari molto differenti tra loro. Visitando Capannori è possibile ammirare il maestoso acquedotto romano realizzato dall’architetto Lorenzo Nottolini. Sono presenti circa centocinquanta ville tra maggiori e minori (Villa Reale di Marlia, Villa Torrigiani e Villa Mansi), oltre che otto Pievi, antiche chiese rurali di epoca medievale, sparse per il territorio. Di seguito altre città di cui la Madonna del Carmelo è patrona: Mezzano (Trentino Alto-Adige), Valsavarenche (Valle d’Aosta), Borso del Grappa, Veronella (Veneto), Casaleggio Boiro, Marano Ticino, Cavaglio d’Agogna, Villanova Monferrato (Piemonte), Jerago con Orago, Sartirana Lomellina (Lombardia), Lavagna (Liguria), Rionero in Vulture (Basilicata), Scalea (Calabria), Santa Teresa di Riva (Sicilia).

Tutti gli altri Beati di oggi

Altri Santi che si festeggiano il 16 Luglio: Beate Amata da Gesù (Maria Rosa) de Gordon e 6 compagne, Santa Maria Maddalena Postel, Sant’Antioco, Sant’Atenogene di Sebaste, Sant’Elerio di Jersey, Santi Lang Yangzhi e Paolo Lang Fu, Santi Monolfo e Gondolfo, San Sisenando di Cordova, San Vitaliano di Osimo.



