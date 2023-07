Beata Vergine Maria del Monte Carmelo/ Oggi, 16 luglio 2023, si celebra la Madonna apparsa al profeta Elia

Il 16 luglio di ogni anno, nel calendario cristiano, viene ricordata e festeggiata la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Si tratta di uno dei titoli che viene dato alla Madonna e che deriva da una profezia del Profeta Elia, vissuto nell’IX secolo a.C. Il culto nasce nel territorio della Palestina, con la fondazione dell’Ordine dei Frati Carmelitani. Successivamente questo si diffuse largamente tra i fedeli insieme a quello del Sacro Scapolare. Il riferimento è ovviamente al luogo del Monte Carmelo che si trova nella parte più a nord della Galilea, in Israele.

La vicenda legata al culto della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

Nella Bibbia troviamo la vicenda della nube del Profeta Elia, il quale predicava proprio sul citato monte. Elia ebbe la visione della venuta al mondo della Vergine che si elevava come una piccola nuvola dalla terra verso il montagna: una nuvola molto attesa e agognata, perché portò la pioggia e salvò Israele dalla siccità. In quella figura, tutti i mistici cristiani e gli esegeti hanno sempre visto la Madonna, la quale, portando in sé il Verbo divino, ha donato la vita e la fertilità al mondo. I primi Ordini carmelitani si formarono proprio per qusto culto e costruirono anche la prima chiesa, grazie alla quale nacque anche il titolo di Santa Maria del Monte Carmelo.

Nel corso degli anni, questo titolo si è poi arricchito di tanti altri appellativi come Maria Patrona e sorella, Maria Fiore purissimo e Maria madre che “dona lo Scapolare”.

Quest’ultimo atto, si riferisce alla visione che il Beato Simone Stock, padre generale dell’Ordine dei Carmelitani, ebbe il 16 luglio del 1251: vide la Madonna circondata dagli angeli e con il Bambin Gesù in braccio che gli apparve pert donargli lo Scapolare col privilegio sabatino, ovvero la promessa della salvezza dall’inferno e la liberazione dalle pene del Purgatorio, il sabato sucessivo alla loro morte, per tutti coloro che lo indossano.

Dove si trova il Monte Carmelo della Beata Vergine Maria

Il Monte Carmelo si trova nella zona dell’alta Galilea: qui è stata costruita una piccola chiesa poi diventata Santuario. Inoltre questo monte è alto 525 metri sul livello del mare ed è stato dichiarato dall’Unesco riserva della biosfera nell’anno 1996.

Gli altri Santi del giorno

Il giorno del 16 luglio non si ricorda soltanto la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo ma anche Sant’Antioco, Sant’Elerio, Santi Monolfo e Gondolfo, Santi Reinilde, Grimoaldo e Gondolfo martiri, San Sisenando da Cordova, il beato Simone da Costa e il beato Giovanni Sugar sacerdote.

