Beata Vergine Maria del Rosario/ Il 7 ottobre si celebra la Madre di Gesù

Il 7 ottobre si festeggia la Beata Vergine Maria del Rosario. Le origini di questa festa sono legate alla vittoria dei cristiani nella Battaglia di Lepanto, ottenuta per intercessione della Vergine Maria. Papa Pio V istituì la festa con il nome Santa Maria della Vittoria ma due anni dopo papa Gregorio XIII la ribattezzò festa del Santo Rosario. Prima di partire per la battaglia di Lepanto del 1571, Pio V benedisse l’unico vessillo (oggi custodito nella Chiesa di Maria Vergine a Gaeta) che doveva sventolare sulle navi dell’armata cristiana: raffigurava un Crocifisso tra i santi Paolo e Pietro e la scritta In Hoc Signo Vinces. Accanto a questo stendardo c’era un effige della Vergine con la dicitura S.Maria Succurre Miseris.

Le navi impiegate, comandate da Don Giovanni d’Austria, appartenevano all’Impero di Spagna, alla Repubblica di Venezia, al Ducato di Savoia, ai Cavalieri di Malta, alla Repubblica di Genova, alla Repubblica di Lucca e al Granducato di Toscana. Si narra che i rematori recitassero il Rosario e che nel corso della battaglia tutto il mondo cristiano si impegnò nella preghiera per allontanare la minaccia Turca dalle loro case. Il Rosario nasce dalla necessità di sostituire i 150 salmi dell’Ufficio da parte di eremiti e frati laici: si cominciò dunque a recitare il Padre Nostro insegnato dallo stesso Gesù Cristo, poi anche l’Ave Maria in memoria delle parole di salute di Elisabetta e l’arcangelo Gabriele a Maria, il Gloria al Padre come inno alla Santissima Trinità e infine i Misteri, per ricordare sempre la Passione sofferta dal Cristo sulla Terra. Fu in particolare San Domenico di Guzman nel 1212 a incentivare questa pratica: durante la sua preghiera per combattere gli eretici Albigesi, gli comparve la Vergine Santissima che gli consegnò una coroncina da recitare contro il peccato. Un evento questo che ricorda le apparizioni della Madonna a Lourdes e a Fatima durante le quali la Vergine chiedeva la recita del Rosario per ottenere determinate grazie.

Beata Vergine Maria del Rosario, a Ragusa la processione

La festa della Beata Vergine Maria del Rosario del 7 ottobre è molto sentita in Italia: a Ragusa, ad Acquaviva delle Fonti dove la processione è annunciata dal lancio di un pallone aerostatico, a Terlizzi dove si usa far scoppiare le tipiche bombe della devozione, a Zelo Buon Persico e a Bonassola in Liguria dove la festa consta di processioni, spettacoli pirotecnici, posa dei lumini in mare, degustazioni e corsa ciclistica. Simboliche sono poi le celebrazioni a Pompei di cui la Beata Vergine Maria del Rosario è patrona: il momento clou della festa, fatta anche di processioni, mercatini e spettacoli pirotecnici, è la recita del Santo Rosario nel pontificio santuario della Beata Vergine del Santo Rosario.

Pompei è una città campana la cui fama è strettamente legata alla città romana sommersa dai lapilli e dalla cenere durante l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.: le rovine monumentali mostrano ancora oggi in maniera straordinaria una delle più importanti città romane, con le strade, i forni, i decumani e gli edifici come la Villa dei Misteri dagli oscuri affreschi, la Casa dei Gladiatori e la Casa del Fauno i cui affreschi narrano il trionfo di Alessandro Magno a Isso. L’altro simbolo di Pompei è anche il pontificio santuario della Beata Vergine del Santo Rosario costruito alla fine dell’800, introdotto da una grande piazza che si stende ai piedi di un alto campanile: meta di pellegrini da tutto il mondo, è particolarmente frequentato il 7 ottobre in occasione della festa della Beata Vergine Maria del Rosario e l’8 maggio per la Supplica alla Madonna di Pompei.

Tutti gli altri Beati di oggi

Il 7 ottobre si celebrano anche i santi Giovanni Hunot, Beata Vergine Maria del Rosario, Adalgiso di Novara, Marco I, Giulia di Augusta, Marcello, Giustina di Padova, Rigaldo, Palladio di Saintes, i santi Sergio e Bacco e san Quarto di Capua.



