Beata Vergine Maria del Rosario/ Oggi, 7 ottobre, è il giorno dedicato alle preghiere alla Madonna

Il 7 ottobre di ogni anno, si celebra la Beata Vergine Maria del Rosario. È tra le feste più importanti in cui la Chiesa Cattolica venera Maria presentata con la classica rappresentazione in cui è vestita di azzurro e con la corona del rosario tra le mani, a ricordare quanto sia importante pregare e recitare il rosario.

Santa Maria Faustina Kowalska/ Oggi, 5 ottobre 2023, la prima canonizzata da Papa Giovanni Paolo II

Le origini della Beata Vergine Maria del Rosario: l’apparizione di Prouville e la battaglia di Lepanto

Le origini della festa della Madonna del Rosario sono storicamente attribuite a quanto successe nell’anno 1208 nella piccola cittadina francese di Prouville che oggi conta poco più di 300 persone. In particolare, in quell’anno, avvenne l’apparizione di Maria a San Domenico Guzman che è ricordato anche per essere stato il fondatore dell’Ordine dei Frati Predicatori.

Auguri buon onomastico Francesco/ Le frasi simpatiche: “Tu non mi sembri degno di questo nome”

L’apparizione avvenne proprio nel primo convento che lo stesso San Domenico fondò su questo territorio francese. Da allora la chiesa ha deciso di celebrare la festa della Madonna del Rosario proprio il giorno del 7 ottobre. Papa Pio V istituì questa festa che però veniva chiamata Madonna della Vittoria. Il motivo di questa denominazione era legato ad un evento storico, ossia la battaglia di Lepanto che molti ricorderanno per essere stato un importante scontro navale accaduto proprio il giorno del 7 ottobre del 1571 e che vedeva da una parte le navi dell’impero Ottomano e dall’altro quelle cristiane di quello che poi venne definita come la Lega Santa.

SAN FRANCESCO/ Ogni vera "ecologia" può nascere solo dallo stupore del creato

Di quella Lega facevano parte la Repubblica di Venezia, la Spagna e lo Stato della Chiesa. L’esito di quella battaglia indubbiamente influenzò il corso della storia nei secoli successivi. Tuttavia, successivamente Papa Gregorio XIII decise di trasformare la festa e di chiamarla Madonna del Rosario. In questo è stato dato seguito alla convinzione secondo cui la vittoria a Lepanto sia stata merito della protezione di Maria che molti cristiani avevano invocato recitando il Rosario.

I festeggiamenti per la Beata Vergine Maria del Rosario: la Madonna di Pompei

I più importanti e celebri festeggiamenti in occasione della Beata Vergine Maria del Rosario nel giorno del 7 ottobre si celebrano nella Basilica di Pompei. La città, di cui peraltro la Madonna del Rosario è Patrona, è scenario di una suggestiva festa religiosa, enfatizzata dal bellissimo dipinto presente all’interno della famosa basilica e attribuito probabilmente a Luca Giordano. Una tela che dal punto di vista artistico non viene considerata di grande valore, mentre lo è per quanto riguarda l’aspetto spirituale e taumaturgico.

Non a caso, sono centinaia di migliaia i pellegrini che arrivano ogni anno durante le due suppliche che sono fissate nel giorno dell’8 maggio e nella prima domenica di ottobre. Si stima che nel corso di un anno i pellegrini che arrivano a Pompei siano oltre 4 milioni. Non è un caso che anche Papa Francesco, Papa Benedetto XVI e Papa Giovanni Paolo II, abbiano più volte fatto visita alla Basilica per rimarcare la loro devozione alla Madonna del Rosario.

Gli altri Santi del giorno

Il 7 ottobre, oltre alla Beata Vergine Maria del Rosario, la Chiesa Cattolica festeggia anche altri personaggi che si sono fatti apprezzare per la loro fede e per la loro capacità di dare aiuto ai più bisognosi come Santa Giustina, San Marcello, Santo Sergio, San Bacco, San Marco, Sant’Augusto, San Palladio, Beato Martino e Beato Giovanni Hunot.

© RIPRODUZIONE RISERVATA