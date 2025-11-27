La Beata Vergine Maria della Medaglia Miracolosa si contempla il 27 novembre a un orario preciso: scopriamo quale e la storia dietro al culto

Beata Vergine Maria della Medaglia Miracolosa, data e ora della contemplazione

La Beata Vergine Maria della Medaglia Miracolosa si festeggia alle ore 17 del 27 novembre di ogni anno, sin dal 1894, considerati l’ora e il giorno benedetti per contemplare questa santa medaglia. Si recitano integralmente il rosario fino a 3 corone, in quanto i 15 misteri (gloriosi, dolorosi e gaudiosi) compaiono tra le mani della Vergine Maria apparsa a suor Caterina Labourè.

Auguri Santa Caterina oggi, 25 novembre 2025/ Frasi, citazioni e immagini per festeggiare l'onomastico

La storia della Beata Vergine Maria della Medaglia Miracolosa: la fondazione della Confraternita delle Figlie di Maria

La novizia Caterina Labourè, la sera del 18 luglio dell’anno 1830 si trovava nella sua stanza nel convento in Rue du Bac a Parigi, pregando Dio di poter vedere la Madonna. Quella stessa notte la fanciulla venne svegliata da un bambino che la chiamava più volte: quello che Caterina identificò poi con il suo Angelo Custode, la invitò ad alzarsi dal letto e seguirlo.

Solennità di Cristo Re, 23 novembre 2025/ Oggi si celebra Gesù re del Cielo e della Terra

Caterina indossò in fretta una veste e si incamminò in un fascio di luce e seguì il bambino fino a raggiungere la cappella del convento, al cospetto della sedia del sacerdote: il fanciullo le annunciò l’arrivo della Vergine Maria e Caterina si inginocchiò al suo cospetto, posando le mani sulle sue ginocchia, seduta sulla stessa sedia sacerdotale.

La Vergine Maria le disse dolcemente come avrebbe dovuto comportarsi da quel momento con il suo padre confessore e le affidò la missione di promuovere la prossima istituzione della Confraternita delle Figlie di Maria (cosa che avverrà nel 1840 anche grazie a padre Aladel).

Auguri Santa Cecilia oggi, 22 novembre 2025/ Frasi e immagini da inviare su WhatsApp

La seconda apparizione della Madonna e la creazione della Medaglia Miracolosa

La Madonna apparve ancora a suor Caterina, il 27 novembre 1830: indossava un abito candido come la neve e tra le mani, all’altezza del cuore, teneva il mondo. Dalle mani di Maria, incastonata in una cornice ovale circondata dalla scritta dorata “O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi”, sgorgavano abbaglianti fasci di luce, simbolo delle grazie concesse agli uomini e dunque segni di protezione e benevolenza.

All’improvviso l’immagine ruota e mostra la M, iniziale del nome Maria, con la I di Iesus che si interseca in essa, a raffigurare il legame indissolubile tra la madre e suo figlio.

Sopra la M è presente una piccola croce, mentre al di sotto vi sono il cuore di Gesù cinto dalla corona di spine e quello della Madonna infilzato da una spada.

Attorno all’immagine Caterina vede poi 12 stelle, rappresentanti gli Apostoli e le tribù israelite.

La Vergine Maria invitò dunque, suor Caterina Labourè a far coniare questa medaglia, promettendo tante grazie a tutti coloro che l’avessero sinceramente portata.

Quando Caterina confessò a padre Aladel il proposito di Maria, egli non le credette subito, ma quando la novizia le confidò il dispiacere della Madonna per la sua titubanza, il confessore agì. Chiese il consenso all’arcivescovo di Parigi e affidò la creazione della Medaglia Miracolosa a un orafo di nome Vachette.

La Medaglia Miracolosa ebbe una diffusione rapidissima, tanto che la rivista “La France Catholique” la definì “uno dei più grandi segni degli ultimi tempi”.

La Cappella delle Apparizioni in Rue du Bac, nel cuore del quartiere parigino di Saint Germain des Prés divenne un frequentatissimo luogo di pellegrinaggio. Costruita nel 1813 all’interno del complesso monastico delle Figlie della Carità, la cappella conserva, accanto alla statua della Madonna nelle fattezze descritte dalla Labourè, il corpo straordinariamente incorrotto della stessa suor Caterina deposto in una teca di vetro.

I Santi del giorno

Il 27 novembre sono anche celebrati San Valeriano di Aquileia, San Teodosio di Turnovo, San Gustavo, Beato Bernardino da Fossa, Sant’Eusicio, Beato Valentino Gil Arribas, San Siffredo di Carpentras e San Laverio.