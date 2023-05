Beata Vergine Maria di Fatima/ Oggi, 13 maggio si celebra il Mistero della Fede

Il 13 maggio è il giorno della commemorazione della Beata Vergine Maria di Fatima. Si tratta di una celebrazione nata in seguito a un evento ben preciso. Infatti, il 13 maggio del 1917, tre pastorelli di Fatima videro la Madonna in ben sei occasioni. Dopo oltre 13 anni, le visioni di Lucia, Francesco e Giacinta furono considerate oggetto di fede da parte del vescovo portoghese della diocesi di Leiria. Fu proprio qui che la Madonna di Fatima divenne un culto autorizzato, con la creazione del santuario locale. Dopo tre apparizioni risalenti all’Ottocento, la Vergine Maria è tornata in visione ai tre pastorelli nel 1917. Lo ha fatto sottolineando la sua attenzione rivolta alle anime innocenti, richiedendo il pentimento da parte di un’umanità all’insegna del peccato.

Otto giorni prima dell’apparizione della Madonna, il pontefice Benedetto XV aveva invocato la fine della Prima Guerra Mondiale e l’avvento della pace. Presso la città portoghese di Fatima vivevano i piccoli pastori Lucia, Francesco e Giacinta, appartenenti a due famiglie numerose. Il secondo e la terza erano fratelli tra loro, oltre che cugini della prima. Erano tre bambini molto religiosi, devoti alla preghiera quotidiana. Furono, loro malgrado, protagonisti di tre fenomeni paranormali. Una luce potente invitò i giovanissimi a pregare. La prima apparizione risale proprio al 13 maggio del 1917, dopo che i tre avevano preso parte alla Santa Messa a Fatima. Una sorta di fulmine apparve al trio e lo rassicurò. La Vergine aveva un vestito bianco e dichiarava di venire dal cielo, per poi raccomandare i bimbi di continuare a recitare sempre il Rosario per ottenere la pace nel mondo.

Beata Vergine Maria di Fatima, la seconda apparizione

La Beata Vergine Maria di Fatima apparve una seconda volta il 13 giugno dello stesso anno. In tal caso, i tre pastorelli erano insieme a una sessantina di curiosi. Maria di Fatima continuò a raccomandare di recitare il Rosario ogni giorno e si mostrava sofferenze per i peccati commessi dall’umanità. Dopo ancora un altro mese, il 13 luglio, ecco la terza visione con una frase da esprimere alla fine di ogni Rosario. I tre veggenti non furono creduti a causa della mancata apparizione del 13 agosto e vennero posti sotto arresto, ma altre tre apparizioni si sarebbero poi verificate il 19 agosto, il 13 settembre e il 13 ottobre.

Come predetto dalla Madonna, Francesco e Giacinta Marto morirono a un’età molto precoce, mentre Lucia morì nel 2005, alla veneranda età di 98 anni, trasmettendo il proprio messaggio di fede a livello globale. Nel 2017, dopo nove anni processo, Lucia è stata proclamata beata. La Chiesa confermò gli atti avvenuti e fece erigere la Cappellina delle Apparizioni a partire dal 1919, con prima pietra posata dall’arcivescovo di Evora il 13 maggio del 1928. Divenne basilica nel 1954 per opera di papa Pio VII.

Gli altri Beati di oggi

Il 13 maggio è anche il giorno dedicato ad altre figure religiose di spicco. Tra queste, vanno menzionati la badessa Sant’Agnese di Poitiers, il vescovo San Flavio di Chalon-sur-Saône, l’abate San Maeldoid, il vescovo San Natale di Milano e i martiri a Pollenzo Santi Vittore e compagni.

