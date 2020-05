Beata Vergine Maria di Fatima/ Video, il 13 maggio si celebrano le Sacre apparizioni

Pubblicità

Il 13 maggio si celebra la Beata Vergine Maria di Fatima. Questa apparve per la prima volta nel XX secolo nella piccola località di Fatima, in Portogallo. Era l’anno 1917: come nelle precedenti apparizioni, la Madonna si mostrò a ragazzi di condizioni umili. Una settimana prima il Papa Benedetto XV esortò i fedeli a chiedere l’intercessione della Beata Vergine Maria affinché la Prima Guerra Mondiale cessasse. Rispetto all’apparizione in Portogallo, il conflitto globale era scoppiato in Europa tre anni prima. La Madonna di Fatima si mostrò a tre giovanissimi pastori della località lusitana, chiamata così in memoria di una ragazza musulmana che nel XII secolo aveva sposato don Gonçalo Hermigues (un nobile di fede cattolica). I tre pastorelli avevano un’età compresa tra i 10 e 7 anni: la più grande era Lucia Dos Santos, seguita dai cugini Francesco e Giacinta Marto. La vita dei tre cugini veniva scandita dal pascolo delle greggi, oltre alla colazione a mezzogiorno e la recita del rosario. La prima apparizione della Beata Vergine Maria ai tre pastorelli di Fatima risale al 13 maggio 1917. La Madonna chiese ai tre giovanissimi di recarsi nello stesso luogo e nello stesso giorno per i successivi sei mesi. La Chiesa autorizzò il culto alla Madonna di Fatima poco più tardi l’ultima apparizione, durante la quale i presenti assistettero al prodigio del sole (il miracolo compiuto dalla Vergine fu descritto in maniera dettagliata da un giornalista locale accorso nel luogo insieme agli altri fedeli). Francesco e Giacinta, come aveva predetto loro la Beata Vergine, morirono in tenera età a causa dell’influenza spagnola. Lucia invece morì nel 2005, all’età di 98 anni, dopo aver dedicato la sua vita al Signore.

Feste e sagre dedicate alla Beate Vergine Maria di Fatima

Non ci sono feste e sagre specifiche dedicate alla Beata Vergine Maria di Fatima, ma un un’unica grande ricorrenza festeggiata dalla Chiesa cattolica ogni anno nella giornata del 13 maggio. Quest’anno è il 103° anniversario dalla prima apparizione della Madonna ai tre pastorelli di Fatima presso la Cova da Iria, dove Lucia, Francesco e Giacinta avevano condotto il loro pascolo. La Madonna di Fatima e il luogo dove si sono verificate le apparizioni della Vergine sono spesso stati oggetto di visita da parte dei pontefici, tra cui si annoverano Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco I.

Città di cui la Beata Vergine Maria di Fatima è patrono

Non si hanno notizie di città italiane che hanno scelto la Beata Vergine Maria di Fatima come loro patrono. La città di Fatima è una piccola località portoghese situata poco più a sud di Leiria. Oggi il Santuario di Fatima è uno dei più grandi centri religiosi al mondo dopo Lourdes. Fatima è anche famosa per le sue spettacolari grotte Alvados. Nelle immediate vicinanze di Fatima sorge infine Tomar, celebre per il Convento di Cristo inserito nel Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Gli altri Beati di oggi

Gli altri santi festeggiati dalla Chiesa il 13 maggio insieme alla Beata Vergine Maria di Fatima Nella giornata del 13 maggio, oltre alla commemorazione della Beata Vergine Maria di Fatima, la Chiesa cattolica ricorda i seguenti Santi: i vescovi San Natale di Milano e San Servazio; i martiri San Vittore e compagni; l’abate San Maeldoid; la badessa Sant’Agnese di Poiters e la reclusa Santa Gemma.

Video, il Segreto di Fatima





