Beata Vergine Maria di Guadalupe/ Oggi, 12 dicembre 2023, si celebra l’importante culto dell’America Latina

Il 12 dicembre di ogni anno, sul calendario cattolico, viene riportata e festeggiata la Beata Vergine Maria di Guadalupe. Conosciuta anche semplicemente come Nostra Signora di Guadalupe, è l’appellativo che viene rivolto a Maria per via di un’apparizione avvenuta nell’anno 1531 in una zona del Messico. Per la precisione sulla collina del Tepeyac, non molto distante da Città del Messico, Maria apparve a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, uno dei primissimi aztechi che si sono convertiti al cristianesimo. La Vergine di Guadalupe è un punto di riferimento per il Centro e il Sud America, come segno di protezione per tutti gli oppressi, in quanto legata alla tragica epopea dei conquistadores che trucidavano gli indios.

La storia della Beata Vergine Maria di Guadalupe

Secondo la tradizione, il nome Guadalupe venne pronunciato dalla stessa Vergine Maria allo zio di Juan Diego il cui nome era Juan Bernardino. La sua apparizione era dovuta alla volontà di permettere la guarigione da una grave malattia. Inoltre, il nome Guadalupe voleva probabilmente far riferimento anche ad un monastero che era stato fatto costruire nel corso del Trecento dal re spagnolo Alfonso XI di Castiglia. Guadalupe, infatti, è un piccolo paese della Spagna in cui il re decise di far costruire questa struttura ecclesiastica.

Tornando alle vicende accadute nel lontano Messico, in ricordo di quella apparizione la comunità decise di far costruire una cappella nel 1557 poi successivamente sostituita da una struttura ancora più imponente: un vero e proprio santuario. La sua realizzazione venne completata nel 1622 mentre nel 1976 è stata realizzata la basilica di Nostra Signora di Guadalupe. Al suo interno ci sono diverse opere d’arte e soprattutto degli oggetti fondamentali per il culto, come il mantello appartenuto a Juan Diego e sul quale c’è l’immagine di Maria.

I miracoli e le apparizioni legate alla Beata Vergine Maria di Guadalupe

Diverse vicende miracolose sono legate a questo culto, in particolare quella del 1921 legata anche al culto del mantello: un uomo di nome Luciano Perez decise di presentarsi all’interno della Cappella e di posizionare ai piedi dell’altare all’interno di un mazzo di fiori, una bomba. L’esplosione danneggiò gravemente la basilica ma incredibilmente il mantello e il vetro che lo proteggevano ne sono usciti completamente intatti.

Tornando alle storie e ai racconti delle apparizioni, la prima è accaduta nella mattina del 9 dicembre del 1531. Secondo la tradizione, in quell’occasione la Beata Vergine Maria avrebbe chiesto a Juan Diego di fare erigere un tempio in suo onore ai piedi di quella collina. La prima cosa che fece l’uomo fu quella di rivolgersi al Vescovo per far presente la richiesta, ma quest’ultimo non gli diede credito. La sera stessa Juan Diego passò nuovamente per quella zona e vide per la seconda volta la Vergine Maria.

La Madonna richiede a Juan Diego di ritornare dal vescovo. Il giorno seguente così fece, ma l’uomo di chiesa decise che dovesse avere un qualcosa che dimostrasse la veridicità del racconto. Allora Juan ritornò per la terza volta sul posto e vide un’altra volta la Vergine, la quale promise un segno per il giorno successivo. Purtroppo Juan Diego non poté andare all’appuntamento, perché suo zio era ormai in punto di morte. Quando si stava temendo il peggio e Juan di corsa andò alla ricerca di un medico, incontrò nuovamente la Vergine Maria la quale lo informò che suo zio era completamente guarito e così fu.

Dove si trova Guadalupe

Guadalupe è un piccolo comune spagnolo che conta poco più di duemila abitanti e si trova nella zona della Comunità Autonoma dell’Estremadura, nella parte centrale della Spagna. È famosa soprattutto perché al suo interno c’è il meraviglioso santuario di Nostra Signora di Guadalupe realizzato nell’anno 1340 d’Alfonso XI. Una struttura imponente che non a caso fa parte della lista dei beni protetti dall’Unesco. Questo comune ha una storia importante attraversata non solo dai momenti di massimo splendore dell’impero spagnolo ma anche dalla dominazione degli arabi. Un luogo nel quale è evidente l’influenza sia della cultura e dell’arte occidentale e sia di quella nordafricana.

Gli altri Santi del giorno

Il 12 dicembre di ogni anno si festeggia la Beata Vergine Maria di Guadalupe ma anche altri Santi come San Epimaco e compagni, Santo Spiridione, San Finnian, San Corentino, il Beato Bartolo da San Gimignano, San Vicelino, il Beato Corrado da Offida, il Beato Giacomo da Viterbo e San Simone Phan Dac Hoa.











