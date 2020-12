Beata Vergine Maria di Loreto/ Il 10 dicembre si ricorda la Madre di Gesù

Tra i Santi, Martiri e Beati celebrati il 10 di dicembre, la Beata Vergine Maria di Loreto è una delle ricorrenze liturgiche più intense appartiene al culto Mariano, celebrato in varie date e in tutti i paesi del Mondo con ricorrenze in ogni periodo dell’anno. Il culto della Madonna è talmente sentito nel popolo Cristiano da dover ricorrere a vari momenti di celebrazione e ricorrenza per ricordare e festeggiare con cerimonie religiose, liturgie e momenti d’aggregazione collettiva la figura della Madre di Gesù di Nazareth. Si dice che Loreto, nella sontuosa e architettonicamente meravigliosa Basilica della Santa Casa, siano custoditi i resti della Casa nella quale Maria, Giuseppe e Gesù vissero gli anni dell’infanzia del Messia, resti di una casupola allora integra che la leggenda vuole trasportata dagli angeli da Nazareth proprio a Loreto. Per questo motivo e per fenomeni legati alle guarigioni documentate in secoli di pellegrinaggi presso questa piccola città marchigiana, Loreto è attualmente, assieme a Fatima, Lourdes, Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, uno dei più frequentati luoghi di pellegrinaggio Mariano al mondo.

Quando avvenne la traslazione della casupola della Sacra Famiglia operata dagli angeli da Nazareth a Loreto? La datazione ufficiale parla di questo miracolo in data 10 maggio 1291, con una sosta intermedia in Dalmazia prima di giungere in terra marchigiana e le cronache dell’epoca raccontano che una delegazione ufficiale si recò i Palestina e constatò che la casa della Sacra Famiglia in Nazareth era scomparsa. Il miracolo era così compito in quelle magie che il Medioevo ha consegnato ai fedeli contemporanei e la Basilica di Loreto, energeticamente, geomanticamente, è oggi luogo di preghiera, guarigione, miracoli per credenti provenienti da ogni latitudine. Attorno al piccolo nucleo determinato dalla casupola trasportata dagli angeli, i cittadini e la diocesi di Loreto iniziarono ad innalzare al culto dell’Apparizione Mariana quello che oggi è un esteso santuario, un miracolo documentato che stupisce anche dopo secoli il credente come l’agnostico.

Beata Vergine Maria di Loreto, la Patrona di Ancona e…

Per motivi di tradizione locale, la Beata Vergine Maria di Loreto è soprattutto Patrona della locale cittadina in Provincia di Ancona e ogni anno la Chiesa locale, unitamente alla cittadinanza volontaria e alla giunta comunale, organizza un periodo di celebrazione liturgico intenso, una celebrazione entrata da poco nel Calendario Romano ratificando questa giornata dedicata al culto della “Santa Casa” da Papa Francesco Bergoglio che ha riconosciuto da poco la celebrazione rendendola ufficiale.

In ogni caso si festeggia il 10 dicembre la giornata dedicata alla Beata Vergine Maria di Loreto anche in altri luoghi d’Italia, come Trinitapoli in Provincia di Barletta-Andria-Trani, con una Solenne Concelebrazione Eucaristica, una Processione per le vie cittadine e i successivi momenti di festa paesana con le solite, amate occasioni d’incontro artigianale, sportivo, gastronomico. Ricordando la traslazione della casa di Maria, la Beata Vergine Maria di Loreto è patrona degli aviatori.

Gli altri Beati di oggi

Oltre alla Beata Vergine Maria di Loreto si celebrano oggi anche altri Santi: Beati Brian Lacy, Giovanni Mason e Sydney Hodgson Martiri; Sant’ Eulalia Vergine e martire in Spagna; San Gregorio III Papa; Santi Polidoro Plasden ed Eustazio White Sacerdoti e martiri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA