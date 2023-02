Beata Vergine Maria di Lourdes/ Oggi, 11 febbraio si ricorda l’Apparizione Mariana

La ricorrenza dell’11 febbraio è dedicata alla Beata Vergine Maria di Lourdes. Nell’anniversario delle apparizioni della Beata Vergine Maria alla pastorella Bernardette, Lourdes è invasa da migliaia di pellegrini. In seguito alla prima visione dentro la grotta sgorgò una sorgente dove ancora oggi credenti e malati da tutto il mondo si recano per pregare e ottenere la guarigione da quell’acqua benedetta, un miracolo che tanti hanno testimoniato essersi avverato da allora ad oggi, richiamando ogni anno sul posto folle di fedeli. Ma anche in Italia il culto della Beata Vergine Maria di Lourdes è forte, al punto che sono sorti qua e là dei santuari dedicati alla sua figura miracolosa.

In particolare, il centenario delle apparizioni fu commemorato nel 1958 presso il Santuario di Montemelino, nel comune di Magione, in Umbria, un luogo sacro dove ancora oggi l’11 febbraio si celebrano le apparizioni mariane di Lourdes. Sebbene sia stata resa celebre dalle apparizioni dell’Immacolata Concezione, Lourdes è una cittadina francese che merita di essere visitata anche per altre attrattive. In particolare, si segnala la presenza del Museo dei Pirenei, che ospita opere d’arte e manufatti ispirati alla storia dei monti francesi.

Beata Vergine Maria di Lourdes, una delle figure religiose più amate

Beata Vergine Maria di Lourdes è una delle figure religiose più amate al mondo, protagonista a metà Ottocento delle apparizioni nel sud della Francia a Bernardette Soubirous, una pastorella di soli quattordici anni. La bambina era di famiglia umile e analfabeta, quando riferì di aver visto nella grotta di Massabielle, fra i monti Pirenei, una “bella signora” miracolosamente apparsa sulla roccia dopo un boato accompagnato dal manifestarsi di una nuvola dorata. L’11 febbraio 1858 è la data della prima apparizione, a cui ne seguirono altre a cadenza ravvicinata, diciotto in tutto, durante le quali la figura mariana si definì più volte “Immacolata Concezione”, stando alle parole di Bernardette. Interrogata sulle apparizioni la ragazza confessò di aver visto “una signora vestita di bianco” con un velo, una cintura di colore blu e una rosa gialla ai suoi piedi.

Convinta della buona fede della giovane, la Chiesa riconobbe ufficialmente la veridicità del suo racconto pochi anni dopo, nel 1862. Nel 1993 è stata istituita da Papa Giovanni Paolo II, in concomitanza con la ricorrenza, la giornata del malato che si celebra ogni anno l’11 febbraio. Sulla storia aleggiano ancora dei misteri, come i tre segreti che la Madonna avrebbe detto alla piccola Bernardette a patto che non li rivelasse mai a nessuno.

Gli altri Santi di oggi

Fra gli altri Santi che si celebrano l’11 febbraio si ricordano Santa Sotera, vergine martirizzata sulla via Appia durante le persecuzioni contro i cristiani e San Gregorio II Papa.

