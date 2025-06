Quest’anno, il 9 giugno, la Chiesa celebra la Beata Maria Vergine Madre della Chiesa, uno dei titoli più importanti della Madonna che dal 2018, sotto Papa Francesco, è diventato l’appuntamento fisso del lunedì successivo alla Pentecoste. Si tratta quindi di una festa mobile che dipende dalla data della Pasqua. Il significato dell’essere Madre della Chiesa è stato reso noto al termine del Concilio Vaticano II, quando si stabilì che Maria è a tutti gli effetti la mamma di tutti gli esseri umani, fedeli e pastori.

Pentecoste 2025/ Oggi, 8 giugno, cosa si celebra: perché questa data?

Beata Maria Vergine Madre della Chiesa: perché si celebra il giorno dopo la Pentecoste

Maria di Nazareth era una fanciulla umile alla quale, una notte, è annunciata dall’arcangelo Gabriele una prodigiosa maternità: Ella avrebbe partorito il Salvatore, il figlio di Dio. Maria assiste alla Pentecoste e all’Ascensione del Cristo: Ella è stata dunque prescelta per essere la nutrice solenne della Chiesa che Gesù Cristo ha creato sulla terra grazie al suo sacrificio, alla sua Passione, morte e infine Resurrezione.

San Roberto, 7 giugno 2025/ Oggi si ricorda l'abate benedettino di Newminster, amico di San Bernardo

La Beata Maria Vergine è colei che tutta l’umanità chiamerà benedetta, proprio come il saluto di Elisabetta, sua cugina, quando Maria stessa la raggiunge quando aspettava ancora la nascita del Cristo: “Benedetta tu tra le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo”.

Questa festività è in realtà molto antica, affondando le sue radici ai tempi sia di Sant’Agostino sia di San Leone Magno: bisogna però attendere una sorta di ufficialità solo con Paolo VI che, il 21 novembre del 1964, si rivolge ai membri del Concilio Vaticano II, dichiarando che la Vergine Maria è la madre di tutta l’umanità, della Chiesa intera e dunque del Corpo Mistico di Gesù.

San Claudio vescovo, 6 giugno 2025/ Oggi si celebra il Patrono dei giocattolai molto amato in Francia

Quando il Cristo, morente sulla croce, affida Maria a Giovanni, dichiarandoli madre e figlio, ne dichiara la maternità per tutto il mondo, il seme per la rigenerazione della vita Vera.

Spetterà poi a Papa Francesco, nel febbraio del 2018, a invitare la Congregazione responsabile del culto divino e della disciplina di tutti i sacramenti, a iscrivere ufficialmente la festa della Beata Maria Vergine Madre della Chiesa nel calendario romano.

La celebrazione cade il lunedì successivo alla Pentecoste, data questa non casuale in quanto Maria era presente il giorno in cui il Consolatore, ossia lo Spirito Santo, scese sugli apostoli per guidarli nello sviluppo della chiesa di Gesù.

Il Patronato della Beata Maria Vergine Madre della Chiesa: Teolo, in provincia di Padova

La Beata Maria Vergine Madre della Chiesa è patrona di alcuni borghi italiani, tra i quali Teolo, in provincia di Padova: si tratta di un borgo che ruota attorno alla trecentesca Pieve di Santa Giustina edificata in stile romanico.

All’interno del Palazzetto di Vicari, testimonianza del passato medioevale del paese e dell’antica dominazione della Serenissima Repubblica Veneta, ha sede il Museo “Dino Formaggio” ricco di opere d’arte del’900.

Teolo rappresenta il punto di partenza per escursioni che portano alla volta di luoghi splendidi come la Cascata di Schivanoia o il Santuario della Madonna del Monte, eretto nel 1250 e con all’interno un misterioso crocifisso ligneo e una bellissima statua policroma del ‘300.

I Santi del giorno

Tutti gli anni, il 9 giugno si festeggiano Santi e Beati, tra cui: Beato Bertario, Sant’Efrem, Santa Madrun, Beato Roberto Salt, San Vincenzo di Agen, Beato Mosè Tovini, San Diomede e San Columba di Iona.