Beata Vergine Maria Madre della Chiesa/ Il 24 maggio si celebra l’amore

La festività cristiana dedicata alla Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 2021 cade il 24 maggio, giorno successivo a quello di Pentecoste. Papa Francesco ha scelto questo giorno come a confermare una continuità alla ricorrenza di Pentecoste. Quest’ultima, infatti, celebra oltre alla discesa dello Spirito Santo, anche la nascita della Chiesa. Festeggiando Beata Vergine Maria Madre della Chiesa il giorno successivo consacra definitivamente l’affidamento dell’umanità all’amore di Maria madre di Gesù.

Per sua volontà, infatti, l’amore materno che Maria nutre nei confronti di suo figlio è esteso a tutti gli uomini. La Vergine diventa un porto sicuro verso cui anelare nei momenti di difficoltà e durante le tribolazioni della vita. La volontà di Gesù si percepisce chiaramente leggendo Gv 19, 25-27 :- Donna, ecco tuo figlio!- e -Figlio, ecco la tua madre!-. Dalla croce, Gesù si riferisce all’apostolo Giovanni, il suo prediletto, che era con Maria sotto la croce esortandolo a prendere sua madre in casa. Maria si sarebbe poi presa cura di lui come figlio.

L’episodio è veramente significativo per come semplici parole possano racchiudere tutto il senso dell’affidamento dell’umanità alla madre di Gesù, B.V. Maria Madre della Chiesa. La devozione a Maria è considerata uno dei pilastri della Chiesa insieme a Croce ed Eucarestia. Il titolo di Maria Madre della Chiesa affonda le radici lontano nel tempo già all’epoca di Sant’Agostino e San Leone Magno. Solo nel 1964, però, ad opera di papa Paolo VI si assiste all’ufficializzazione del titolo. A conclusione del Concilio Vaticano II, infatti, dichiara la madre di Gesù come B.V. Maria Madre della Chiesa. Papa Francesco ha stabilito che la festività dedicata alla B.V. Maria Madre della Chiesa sia iscritta nel Calendario Romano nel lunedì dopo Pentecoste. Il suo scopo è quello di creare una memoria che ricordi di quanto la vita cristiana, per crescere e mantenere salda la sua fede, abbia bisogno di essere ancorata alla figura di Maria. Quindi, la memoria dovrà essere menzionata in tutti i testi liturgici per la celebrazione della Messa e della Liturgia delle Ore.

Beata Vergine Maria Madre della Chiesa, una festa liturgica

La festa della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa è di nuova istituzione nel lunedì dopo Pentecoste che nel 2021 cade il 24 maggio. La festa in suo onore è prettamente liturgica attraverso la memoria sui libri sacri durante le celebrazioni. Nonostante questo, comunque, il nome di Maria viene festeggiata anche attraverso sagre e feste patronali un po’ in tutto il mondo. La Festa della Madonna della Pace, ad esempio, coincide con i festeggiamenti patronali di Giugliano durante la settimana della Pentecoste.

Gli altri Beati di oggi

Nel giorno 24 maggio 2021, la Chiesa ricorda anche altri santi e beati: Santa Maria Ausiliatrice, patrona di Cassina dé Pecchi, Bentivoglio e Aidomaggiore; Santi Donaziano e Rogaziano, martiri a Nantes; San Davide di Scozia, sovrano; San Vincenzo di Lerino, abate; San Simeone Stilita il Giovane, anacoreta.

