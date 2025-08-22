La Beata Vergine Maria Regina si celebra per ribadire quanto la Madonna sia colei che guida i fedeli verso Cristo e il suo regno è spirituale, non materiale

La memoria liturgica della Beata Vergine Maria Regina, è celebrata dalla Chiesa cattolica il 22 agosto, ovvero una settimana dall’Assunzione di Maria in cielo.

L’istituzione della festa è attribuita a papa Pio XII, che nel 1954 volle riconoscere in un atto ufficiale la regalità di Maria, proclamandola Regina del Cielo e della Terra, ribadendo la centralità del ruolo della Madre di Dio nel cristianesimo, così come anche Nell’Antico Testamento, dove la regina madre (gebirah in ebraico) aveva un incarico privilegiato alla corte del re: era lei a intercedere presso il re per il popolo.

Il dogma: significato del titolo Beata Vergine Maria Regina

Il Concilio Ecumenico Vaticano II, in Lumen Gentium, afferma che Maria è stata assunta nella gloria celeste ed esaltata da Dio come risplendente Regina dell’universo (LG 54). Si tratta quindi di una missione spirituale e non di un regno terreno: Maria regna servendo, pregando e conducendo i fedeli a Cristo. La devozione alla Vergine Maria, Regina, si andava diffondendo in tutto il mondo già nel 1900, in tanti santuari, preghiere e pratiche popolari.

In questa commemorazione i fedeli riconoscono che Maria, assunta in cielo, partecipa singolarmente alla gloria del Cristo risorto e prosegue la sua missione di madre nella vita della Chiesa e del genere umano. La ricorrenza diventa quindi motivo di rinnovata fiducia nell’aiuto della Madre di Dio, che cammina con noi verso il Figlio, prendendo per mano i credenti.

Festività in onore della Beata Vergine Maria Regina

La festa della Regina del Cielo si celebra in numerose parrocchie nel mondo. In Italia, alcuni paesi hanno titolato la loro parrocchia alla Madonna che regna, e il 22 agosto si celebrano novene, rosari comunitari, processioni e messe solenni.

Spesso la festa termina con una fiaccolata o con l’adorazione del Santissimo Sacramento. In alcune zone del Mezzogiorno il giorno dedicato coincide con le grandi feste mariane di fine agosto: parate con la statua della Madonna, banda di paese, luminarie e fuochi pirotecnici uniscono tutta la comunità. In particolare, durante gli ultimi decenni, la memoria di Maria Regina in Sicilia e Puglia è stata legata alle antiche celebrazioni agricole: i prodotti della terra vengono benedetti e condivisi insieme a cibi tipici nel contesto della sagra popolare.

A Roma, in particolare alla basilica di S. Maria Maggiore, come in tante altre chiese dedicate alla Madonna Regina, si organizzano pellegrinaggi, veglie mariane e momenti di preghiera. Oltremare, la devozione è particolarmente viva in America Latina e nelle Filippine.

Ischia: la città di cui è Patrona la Beata Vergine Maria Regina

Un luogo speciale legato al titolo di Maria Regina è l’isola d’Ischia, in Campania, dove la Vergine è conosciuta come Maria Regina di Montevergine ed è invocata come speciale protettrice in alcune comunità isolane. La devozione mariana è fortemente radicata sull’isola: già dall’alto Medioevo diverse chiese e cappelle erano dedicate alla Madre di Dio. Nella città di Ischia, capoluogo dell’isola, il 22 agosto si celebra la solenne festa in onore della Vergine Maria, Regina.

Una messa solenne è seguita da una processione per le vie del centro storico. Durante la sagra vengono esposti i simboli del mare e del lavoro dei pescatori, e i pescatori presentano la loro icona tradizionale consacrando le famiglie e le barche alla Madonna. In questo modo Ischia, rinomata per le sue terme e la sua ospitalità, mantiene vivo il forte legame con la devozione a Maria Regina, che ancora oggi è un faro spirituale per tutta la comunità dell’isola.

I Santi del giorno

Oltre alla commemorazione della Beata Vergine Maria Regina, la Chiesa celebra anche altri santi e beati il 22 agosto. Tra questi, la Beata Agnese di San Giuseppe, vergine e martire, San Giovanni Wall, sacerdote e martire, San Timoteo di Roma, martire, e Beato Tommaso Percy, conte di Nortumbria martire.