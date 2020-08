Beata Vergine Maria Regina/ Il 22 agosto festeggiamenti al Sacro Monte di Serralunga

Beata Vergine Maria Regina si celebra il 22 agosto come prolungamento dei festeggiamenti della sua assunzione in cielo che ricorre il 15 agosto. Il titolo di Maria Regina vuole esprimere lo stretto legame che esiste con il figlio e, di conseguenza la sua maternità divina. Maria, infatti, come madre del Cristo, re dell’universo, partecipa anch’ella alla regalità del figlio. La festa è stata istituita per la prima volta da papa Pio XII nel 1954 e non vuole essere una nuova verità cristiana. Del resto, La B.V. Regina del cielo è stata sempre invocata dal popolo cristiano sia in occasioni liete che in eventi tristi. A livello teologico, bisogna comprendere l’importante ruolo assegnatole da Gesù nel renderla madre della sua reincarnazione terrena. Nel momento in cui, Maria ascende in cielo diviene effettivamente Regina potendo così elargire grazie e aiuti agli uomini che ricorrono a lei. La consuetudine cristiana prevede la preghiera alla Vergine affinché interceda presso il figlio per la concessioni di grazie e favori. La Chiesa, infatti, invita i fedeli a rivolgersi alla B.V Maria non solo come madre, ma anche con la reverenza di una Regina che ha a cuore il destino degli uomini. Non sono un caso le apparizioni mariane in luoghi come Lourdes, Fatima, Madjiugorje. La Vergine vuole solo ravvisare gli uomini di ritornare sulla retta via seguendo il disegno progettato da suo Figlio. L’istituzione di questa festa venne caldeggiata in parecchie occasioni durante il corso della storia: congressi mariani di Lione, Friburgo, Einsiedeln. Però solamente dopo l’istituzione della festività di Cristo Re, si ritenne opportuno istituire una festa che celebrasse anche la regalità di Maria.

Beata Vergine Maria Regina

Numerose sono le località che celebrano il culto della Beata Vergine Maria Regina il 22 agosto, prima fra tutte Alessandria, in Piemonte. I festeggiamenti cominciano il 22 e si svolgono nei pressi del Sacro Monte di Serralunga per un paio di giorni. Il Sacro Monte di Varese è scenario della festività della B.V. con le sue suggestive cappelle che ripropongono i Misteri del Rosario. Il Sacro Monte di Ghiffa si trova su una collina con bellissima vista sul lago Maggiore. Il 22 agosto di ogni si celebra la festività religiosa dell’Inconorazione a Regina di Maria Madre di Dio. Il V mistero glorioso del Santo Rosario presenta Maria come Regina del Cielo e della Terra. Il titolo di Regina ricorre poi in tutte le Litanie Lauretane, ad esempio, Regina degli Angeli, Regina dei profeti, Regina dei Martiri, Regina degli Apostoli, Regina della pace, Regina delle Vergini e Regina di Tutti i Santi.

Gli altri Beati di oggi

Il 22 agosto, la chiesa cattolica, oltre a festeggiare la Beata Vergine Maria Regina ricorda altri santi e beati: San Giovanni Kemble, San Filippo Benizi, San Giovanni Wall, Beato Simeone Lukac, Beato Timoteo da Monticchio.

