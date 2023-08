Beata Vergine Maria Regina/ Oggi, 22 agosto 2023, si celebra l’incoronazione celeste della Madonna

Il 22 agosto di ogni anno, viene festeggiata e ricordata la Beata Vergine Maria Regina. Con questo titolo, in particolar modo con il termine Maria Regina, si vuole essenzialmente far riferimento alla definizione di Gesù come Cristo Re e all’Assunzione della Madonna in cielo che siede al suo fianco come un’incoronazione di natura celeste. La parola “regina” deriva dal latino regere che significa “governare, comandare”, tuttavia non ha nulla a che fare con l’autorità, piuttosto si riferisce al fatto che Maria eccella su tutte le creature, in santità. Fu Pio XII a istituire questa festa, ma lo fece inizialmente per il 31 maggio, al termine del mese mariano, con la lettera Enciclica Ad caeli Reginam dell’11 ottobre 1954. Oggi viene festeggiata il 22 agosto come prolungamento e conferma della sua Assunzione, data fissata per il 15 agosto, nel 1969, con Paolo VI.

La storia teologica del titolo Beata Vergine Maria Regina

Il concetto della Beata Vergine Maria Regina viene trattato da diversi teologi e nello specifico se ne parla nell’enciclica Munificentissimus Deus emanata nel 1950 da papa Pio XII, con la quale viene definito il dogma dell’Assunzione di Maria in corpo e anima in cielo. Ci sono ovviamente tantissimi richiami nella Bibbia sulla sua “regalità”, come quando schiaccia la testa del Serpente o viene vista come la donna che riesce ad avere la meglio sul Drago, nell’Apocalisse di Giovanni, aiutata dall’Arcangelo Michele. Entrambe le figure, del Serpente e del Drago, sono rappresentazioni del Maligno che viene appunto sconfitto dalla santità di Maria.

Maria è poi la sposa di San Giuseppe che era l’ultimo Patriarca e discendente dalla stirpe di Re Davide. Infine, Maria è stata ovviamente la donna che ha dato la possibilità a Gesù di nascere sulla Terra e lo ha protetto affinché potesse compiere la sua missione, come quando fuggì in Egitto per salvare il suo bambino dal tentativo di Re Erode di far uccidere tutti i primogeniti maschi in quel periodo.

Gli altri Santi del giorno

Il 22 agosto di ogni anno si festeggia e commemora la Beata Vergine Maria Regina e anche tanti santi e beati, come San Sinforiano, San Timoteo, San Filippo Benzi, il Beato Giacomo Bianconi, il Beato Timoteo da Monticchio, il Beato Tommaso Percy, il Beato Guglielmo Lacey, il Beato Riccardo Kirkman, San Giovanni Wall e il Beato Bernardo da Offida.

