Beate/ Su Rai 1 il film con Donatella Finocchiaro e Maria Roveran (6 giugno)

Beate va in onda oggi, domenica 6 giugno, alle 21.20 su Rai 1. Si tratta di un film di genere comico italiano dalla durata di 96 minuti circa, diretto dal regista Samad Zarmandili. La distribuzione pubblica del film è iniziata il 30 agosto 2018, con l’aiuto di Europictures; la pellicola, infatti, è una produzione Eskimo, ma ha ricevuto l’appoggio di Europictures per agevolare la distribuzione in tutta Italia. La sceneggiatura del film è stata diretta da alcuni grandi personaggi del panorama cinematografico italiano, quali Antonio Cecchi, Gianni Gatti e Salvatore Maira.

Inoltre, l’intera produzione può vantare l’appoggio di altri importanti artisti nazionali, che hanno supportato il film con le proprie musiche; stiamo parlando di Francesco de Luca e Alessandro Forti.

Infine, gli attori principali che hanno interpretato i ruoli di punta nel lungometraggio, cioè Armida, Suor Caterina, Loris e Suor Restituta, sono rispettivamente Donatella Finocchiaro, Maria Roveran, Paolo Pierobon e Lucia Sardo.

Beate, trama del film

La storia narrata nel film è ambientata a Rovigo, un paese del Nord-Est Italia particolarmente ricco e prospero. La vicenda ruota principalmente attorno ad Armida, la protagonista, che è una giovane e bellissima donna proveniente dalla Sicilia, ma che si ritrova a vivere al Settentrione per diverse esigenze. Per potersi mantenere correttamente, avendo a carico anche una figlia adolescente, Armida è costretta a lavorare in una ditta tessile di biancheria femminile, gestita da Veronica.

La proprietaria dell’azienda, però, annuncia che presto l’intera fabbrica sarà chiusa, provocando lo sconforto di tutti gli operai che ci lavoravano, tra cui Armida stessa. Inoltre, tra i vari personaggi vige l’idea che la chiusura della ditta (per apparenti motivi economici, relativi alla crisi) dipenda in realtà dal trasloco di quest’ultima in un Paese estero, dove Veronica potrà pagare meno tasse. A questo punto, la disperata protagonista è costretta a trovare velocemente un altro modo per potersi guadagnare da vivere; lei e le suore del convento di santa Armida stessa, infatti, decidono di iniziare a ricamare lingerie in modo del tutto clandestino. Questa situazione porterà a molti intrighi particolari, gestiti con eccellente astuzia da Samad Zarmandili.

