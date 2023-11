Beatles “Now and then”, oggi l’atteso brano inedito/ La voce di John Lennon ricreata con l’IA

Quello di oggi è un giorno decisamente importante per tutti gli amanti dei Beatles ma in generale per tutti coloro che amano la bella musica. Alle ore 15:00 italiane verrà infatti pubblicato il video dell’ultimo brano inedito dal titolo Now and Then, realizzato grazie all’IA, l’intelligenza artificiale. Con le nuove tecnologie si è infatti potuto estrapolare da una vecchia cassetta la voce del defunto John Lennon in alta qualità, e registrarla assieme alla musica della storica band inglese. Un brano, Now and Then, che è stato anticipato nella giornata di ieri dal documentario ‘Now And Then – The Last Beatles Song’, un videoclip di 12 minuti (che trovate qui sotto) che è stato pubblicato sul canale ufficiale Youtube dei Fab Four alle ore 20:30. “Fare buona musica in una band – le parole di Paul McCartney che aprono il documentario – è tutto un fatto di alchimia. Il modo in cui le nostre quattro diverse personalità si sono unite nei Beatles è stata una cosa molto speciale. Quando abbiamo perso John, sapevamo che era davvero finita. Poi incredibilmente, nel 1994, si è presentata un’occasione per fare altra musica insieme”.

Geoerge Harrison, morto nel 2001, aggiunge: “Se dovessimo fare qualcosa, noi tre, per quanto interessante potrebbe essere sarebbe ovvio avere con noi anche John. Stavo parlando con Yoko che mi ha detto: ‘Ah, penso di avere una cassetta di John'”, e il riferimento è appunto alla canzone Now and then, scoperta proprio dalla compagna di Lennon a inizio degli anni ’90.

BEATLES “NOW AND THEN”, OGGI L’ATTESO BRANO INEDITO: LE PAROLE DEL FIGLIO DI JOHN LENNON

La canzone venne registrata a fine anni ’70 da John Lennon, una demo con solo voce e piano nella sua casa, lo storico Dakota Building di New York. “Ricordo – le parole del figlio di John, Sean – quando vivevo al Dakota con papà e mamma. C’è questa idea che mio padre smise di fare musica per un po’ per crescermi, il che penso sia in parte vero, dato che non andava in tour e non aveva grossi obblighi con la casa discografica. Ma suonava sempre in giro per casa. Registrava demo di continuo, e ricordo che usava quei registratori a cassette. Mamma aveva una manciata di canzoni che mio padre non aveva finito, e le diede agli altri Beatles”.

Nel 1994 Yoko Ono consegnò Now and Then a Paul, George e Ringo, ma la tecnologia dell’epoca non permetteva di estrapolare la voce in alta qualità, cosa invece resa possibile oggi con le ultime tecnologie.













