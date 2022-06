Beato Guido da Cortona/ Oggi 12 giugno si festeggia l’uomo dei miracoli

Il 12 giugno si festeggia il Beato Guido da Cortona, nato con il nome di battesimo di Guido Pagnottelli o Vagnottelli. La sua nascita viene datata al 1187 e localizzata a Cortona, una città etrusca antica nella quale Guido vive un’infanzia all’insegna della massima tranquillità, anche grazie ad una famiglia in condizioni economiche perfette. La sua esistenza cambia quando, all’età di poco più di vent’anni, incontra San Francesco d’Assisi, che da un po’ ha iniziato a predicare nel centro Italia. Guido ospita lui stesso e un suo compagno a Cortina nel 1211 e viene conquistato dagli ideali francescani. Quindi, decide di donare tutti i suoi beni materiali ai poveri e di spogliarsi di ogni ricchezza per diventare frate.

Pellegrinaggio Macerata-Loreto 2022/ Diretta video Tv2000: programma percorso e orari

Riceve il saio a Santa Maria di Cortona e fonda una comunità francescana, nella quale trascorre il suo noviziato da anacoreta e partecipa ad ogni ufficio religioso con la sua comunità. Diventa rapidamente sacerdote e viene elogiato a più riprese da Francesco, che lo invia anche ad Assisi per le sue predicazioni. Il futuro Santo d’Assisi visita Guido in diverse occasioni, compresa l’estate del 1226 che precede di non molto il suo decesso. Nell’occasione, Francesco soffre di problemi alla vista e di diverse malattie molto serie. Muore da autentico discepolo nel 1247, sempre a Cortona, sussurrando il nome di Francesco.

Dombrovskis choc su strage cristiani in Nigeria/ "Religione non c'entra, ma povertà…"

Beato Guido da Cortona, il miracolo dell’acqua in vino

Dopo la sua morte di Beato Guido da Cortona vengono riconosciuti diversi suoi miracoli come l’acqua trasformata in vino e la guarigione del paralitico, oltre alla salvezza di una ragazza caduta in un pozzo. Il corpo del beato Guido da Cortona viene sepolto proprio presso la pieve di Santa Maria in un sarcofago di marmo risalente al II secolo d.C. Il suo capo viene nascosto nel pozzo della Chiesa in modo che sia protetto da possibili invasioni, poi viene spostato all’interno di una teca argentata. Nel 1945, viene aperto il suo sarcofago con la certezza che fosse vuoto, quando in realtà contiene ancora le reliquie del beato che vengono riunite alla testa. Oggi Guido da Cortona riposa in un altare a lui dedicato presso la Cattedrale di Cortona.

Scout al Lecco Pride: "Sostegno ai discriminati"/ Genitori furiosi, chiesto incontro

Gli altri Beati di oggi

Il 12 giugno è un giorno dedicato alla commemorazione di diverse altre figure religiose importanti. Tra queste, spiccano il martire di Roma San Basilide, il vescovo e martire Sant’Eskillo (Eschillo) di Straengnaes, il diacono San Filippo di Palermo, il pontefice San Leone III, il monaco Sant’Odulfo di Utrecht e l’abate San Placido di Ocre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA