DAL FONDATORE DEL SANTUARIO DI POMPEI A SALVO D’ACQUISTO: LE NOVITÀ TRA CANONIZZAZIONI E BEATIFICAZIONI NELL’ANNO DEL GIUBILEO

Beatificazioni e Canonizzazioni, un nuovo Concistoro e novità importanti per figure amate e venerate in tutto il Paese: nel pieno del ricovero e delle condizioni di salute ancora critiche, Papa Francesco nella giornata di oggi 25 febbraio 2025 ha pubblicato nel bollettino del Vaticano i documento di promulgazione dei Decreti presso il Dicastero delle Cause dei Santi. Con la visita di martedì all’ospedale Gemelli del Segretario di Stato e il Sostituto per gli Affari Generali – il Card. Parolin e mons. Pena Parra – il Santo Padre ha dato il via libera alla beatificazione tra gli altri del Servo di Dio Salvo D’Acquisto, così come la canonizzazione del Beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario di Pompei e ispiratore del testo della Supplica alla Madonna.

Nonostante la fatica della malattia, Papa Francesco prosegue nella guida della Chiesa indicendo un prossimo Concistoro con data ancora da decidere ma previsto per i prossimi mesi, in pieno Giubileo: oltre alle giornate già dedicate alle canonizzazioni di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, la Chiesa Cattolica si appresta a riconoscere le virtù cristiane e la testimonianza di fede che seppero incarnare figure straordinarie come il vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto o il fedele laico che seppe ispirare la grande tradizione della Supplica alla Madonna di Pompei.

CHI SONO SALVO D’ACQUISTO E IL BEATO BARTOLO LONGO

Nato nel 1920 a Napoli, già a 18 anni Salvo D’Acquisto entrava nell’Arma dei Carabinieri già distinguendosi come un militare dall’animo retto e libero, che non si vergognava di farsi il segno della croce o recitare il Rosario assieme ad altri commilitoni, come riconosce il Dicastero nel decreto sulla prossima beatificazione. Segnato come tutti dalla guerra, dagli anni del fascismo e dall’armistizio dell’8 settembre 1943,

Salvo D’Acquisto si rese protagonista di un episodio che lo ha già reso Servo di Dio e venerabile: quando il 22 settembre ’43 una pattuglia di soldati nazisti entrò nella sede della GDF a Torre di Palidoro, nel tentativo di forzare le casse metalliche esplosero in maniera “fortuita” due bombe sequestrate in precedenza. Con la morte di un tedesco e il ferimento di altri due, si pensò ad un attentato degli italiani. Nel rastrellamento seguente, vennero condannati a fucilazione 22 uomini innocenti di quel paesino: il prossimo Beato Salvo D’Acquisto si offrì al loro posto dichiarandosi colpevole dell’attentato, quando non era affatto vero; morì fucilato dai nazisti ma gli altri ostaggi vennero tutti liberati.

L’altro grande protagonista del prossimo Concistoro indetto da Papa Francesco è invece il Beato Bartolo Longo, che contribuì a fondare il Santuario della Madonna di Pompei oltre ad essere il probabile compositore della famosa Supplica, celebrata nella comunità napoletana (e non) ogni anno nel mese di maggio. Vissuto a cavallo tra l’Ottocento e i primi anni del Novecento, pugliese di origine ma “apostolo del Rosario” nella tradizione cristiana partenopea, il prossimo Santo Bartolo Longo è una delle figure più venerate dall’intera cristianità del Sud Italia.

Laico ma grande devoto della Vergine, nel 1875 portò un’immagine della Madonna a Pompei e l’anno dopo ottenne il via libera per costruire un Santuario potenzialmente luogo di culto mondiale. Dopo che venne consacrato nel 1891, Papa Leone XIII – che aveva ricevuto in dono il Santuario dallo stesso Bartolo Longo – affidò la guida del centro devozionale allo stesso prossimo Santo e alla moglie contessa Marianna Farnarano. È in quegli ultimi anni di vita che Bartolo Longo diviene in totale devozione alla Madonna, con la scrittura della preghiera poi nota come “Supplica”.

CHI SONO GLI ALTRI PROTAGONISTI DEL CONCISTORO INDETTO DA PAPA FRANCESCO

Non solo Salvo D’Acquisto o il Beato Bartolo Longo, il Concistoro indetto da Papa Francesco nell’anno del Giubileo vede altri importanti protagonisti della vita cristiana mondiale. In primo luogo, viene autorizzato l’iter per la beatificazione del Servo di Dio Emilio Giuseppe Kapaun, la laica polacca Serva di Dio Cunegonda Siwiec, così come il Servo di Dio Didaco Bessi, sacerdote e fondatore della Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario. Diverrà beato anche Michele Maura Montaner, prete e fondatore di una Congregazione in Spagna a Palma di Maiorca.

Vengono invece avviate le procedure di canonizzazione, oltre che per il Bartolo Longo, anche per il fedele laico venezuelano Beato Giuseppe Gregorio Hernández Cisneros: 2 nuovi Santi, 5 nuovi Beati e in generale un nuovo Concistoro in cui la Chiesa Cattolica mondiale si stringe attorno al magistero di Papa Francesco per allargare la grande famiglia di Dio tra martiri, testimoni di fede e imitatori della vita di Cristo.