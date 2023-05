Beatrice Alfinito è morta/ L’ex promessa dell’atletica: “Fate caso alla felicità“

BEATRICE ALFINITO È MORTA, FU UNA PROMESSA DELL’ATLETICA

Beatrice Alfinito è morta a poche settimane dal suo trentacinquesimo compleanno, che sarebbe stato il 24 luglio prossimo: il mondo dell’atletica è in lutto, anche se la sua carriera fu frenata da molti infortuni, per cui i ricordi di Beatrice Alfinito su una pista di atletica sono ormai abbastanza datati, con il punto più alto raggiunto nel 2006 con la partecipazione ai Mondiali juniores a Pechino, in cui era scesa in pista nei 200 metri e nella staffetta 4×100. Più per la sua carriera in atletica, purtroppo mai sbocciata del tutto, vogliamo allora ricordare Beatrice Alfinito per la battaglia contro il male che la affliggeva, cioè una malattia al midollo osseo.

Lo scorso Natale, Beatrice Alfinito aveva scritto un post su Facebok in cui invitava a non dare mai per scontata la felicità. La notizia della sua morte invece è stata diffusa dalla Fidal con una nota sul proprio sito ufficiale: “Una triste notizia per l’atletica italiana. Si è spenta dopo aver combattuto a lungo contro una terribile malattia la velocista umbra Beatrice Alfinito, azzurra dello sprint a livello giovanile. Avrebbe compiuto 35 anni nel mese di luglio. Nel 2006 ha gareggiato ai Mondiali juniores di Pechino, nei 200 metri e anche nella staffetta 4×100 correndo in prima frazione, dopo essersi messa in evidenza tra i migliori prospetti della categoria con record personali di 12.01 nei 100 e 24.35 sui 200 metri”.

BEATRICE ALFINITO È MORTA, IL SUO MESSAGGIO: “SE SIETE FELICI, FATECI CASO”

Gli infortuni la bloccarono, poi Beatrice Alfinito ha dovuto affrontare la battaglia più grande e ci sembra giusto riproporre il messaggio scritto per il Natale 2022 sul suo profilo Facebook: “Questi convulsi giorni di festa in realtà per molti, moltissimi, sono giorni più difficili di altri. Sono giorni in cui pesano di più le mancanze. La mancanza di chi ci ha lasciato per sempre, la mancanza di chi si è voluto allontanare da noi, la mancanza della possibilità di festeggiare come un tempo perché non si hanno i soldi nemmeno per comprare un biglietto d’auguri, la mancanza di forza e salute, la mancanza d’amore”.

Proseguiva poi così il messaggio natalizio di Beatrice Alfinito: “Io auguro a tutti, ma proprio tutti, che quel tanto o quel poco che in questo momento hanno possa stemperare il peso delle nostalgie, degli sconforti o dei dolori. E a quelli che invece, ‘forse come me’, hanno in questo preciso istante la fortuna di essere felici o per lo meno sereni di farci semplicemente caso”. La sua malattia l’aveva inoltre spinta a una grande attenzione per la ricerca scientifica, in particolare Beatrice Alfinito sosteneva Open Oncologia Pediatrica, fin dal suo scorso compleanno, quando scrisse sempre sui social: “Ho scelto questa organizzazione no profit perché il suo obiettivo è molto importante per me e spero che prenderai in considerazione la possibilità di offrire un contributo per festeggiare con me. Ogni piccola donazione mi aiuterà a raggiungere il mio obiettivo”.











