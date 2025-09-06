Beatrice Arnera e Andrea Pisani dei Panpers sono in crisi: lei rompe il silenzio: "Momento delicato, priorità nostra figlia Matilde"

Beatrice Arnera he Andrea Pisani sono in piena crisi, a rivelarlo è stata la stessa attrice e influencer con un post doloroso e inaspettato pubblicato tra le sue Instagram stories in cui annuncia che la sua storia d’amore con l’attore e comico componente del duo PanPers insieme a Luca Peracini sta attraversando un momento delicato. “In questi anni, io e Andrea vi abbiamo fatto entrare nelle nostre vite condividendo con voi momenti bellissimi fino all’arrivo di Matilde.” ha premesso l’attrice.

E subito dopo Beatrice Arnera ha annunciato che con Andrea Pisani stanno attraversando una brutta crisi: “Proprio perché vi sentiamo così vicini ci sembra giusto dirvi che stiamo attraversando un momento delicato e abbiamo bisogno di tempo e rispetto per capire come affrontarlo.” E poi ancora ha aggiunto che tutti i loro pensieri sono rivolti alla piccola: “La priorità assoluta è e sarà sempre nostra figlia e per questo vi chiediamo comprensione e delicatezza. Grazie a chi ci vuole bene e ci sostiene, vi chiediamo solo di lasciarci il tempo necessario per vivere questa fase con serenità”

Beatrice Arnera eAndrea Pisani si sono lasciati? Dal primo incontro alla crisi

Beatrice Arnera e Andrea Pisani stanno insieme dal 2021 e da allora non si sono più lasciati. Lei attrice e cantante, lui comico dei PanPers, hanno trasformato la loro storia in un mix di ironia, romanticismo e tanta quotidianità raccontata sui social. Il loro amore nel 2024 è stato coronato dall’arrivo della figlia Matilde, l’annuncio in quel caso è arrivo con un video su Instagram dolce e divertente allo stesso tempo: sul passeggino della piccola campeggiava un cartello “Guardala, ma non toccarla per favore. Mamma diventa satana”, una frase che diventò presto virale. I due spesso condividono momenti della loro quotidianità sui social ed adesso dopo rumor e indiscrezioni è arrivata la conferma della crisi.