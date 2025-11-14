Dopo l'intervista di Andrea Pisani, Beatrice Arnera replica pubblicando un post su Instagram.

Botta e risposta tra Beatrice Arnera e Andrea Pisani dopo la fine della loro relazione e le foto che ritraggono l’attrice in compagnia di Raoul Bova che hanno scatenato il gossip. Andrea Pisani si è così raccontato a Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli facendo fatica a trattenere le lacrime e raccontando che quanto accaduto è stato un fulmine a ciel sereno. Pisani ha spiegato di essere stato male dopo aver visto le foto di Beatrice con Raoul Bova di cui era stato avvisato da un amico.

Non si aspettava di vedere l’ex compagna accanto a Bova aggiungendo che avrebbe voluto altro tempo per provare a salvare il loro rapporto. Un’intervista, quella di Andrea Pisani, che ha rapidamente fatto il giro del web e che ha portato, oggi, la stessa Beatrice Arnera, a rispondere attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Lo sfogo di Beatrice Arnera dopo l’intervista di Andrea Pisani

Beatrice Arnera ha scelto di rilasciare poche dichiarazioni sulla sua attuale situazione con l’ex compagno Andrea Pisani pubblicando sui social una storia in cui racconta la propria versione dei fatti senza, tuttavia, svelare i veri motivi che hanno portato alla rottura dopo la nascita della loro bambina.

Come si legge nella foto qui in alto, Beatrice Arnera ribadisce di non voler parlare per proteggere sua figlia ma anche l’ex compagno Andrea aggiungendo, però, che quando le storie d’amore finiscono, le ragioni sono tante. Nessun dettaglio esplicito, tuttavia, su tali motivazioni che restano riservate.

