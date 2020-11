Beatrice Baldaccini emoziona Anna Tatangelo/ “Bello ripagare genitori dei sacrifici”

Beatrice Baldaccini è una delle concorrenti di All Together Now 2020 – La musica è cambiata, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. “Faccio la musical performer, abito a Milano da 10 anni” – racconta nel video di presentazione Beatrice che prosegue – “ho un compagno, conviviamo da 5 anni. I nostri progetti sono di comprarci una casa, anche lui fa il musical performer, ballerino e acrobata, chi te lo da il mutuo?”. La 29enne non nasconde: “voglio vincere perché i soldi servono per la casa e poi vorrei portare mia madre a Machu Picchu perchè è un suo grandissimo sogno. Prima di tutto perchè lei ha fatto in modo che i miei si realizzassero e poi perchè abbiamo vissuto un male insieme”. Parole forti e toccanti quelle pronunciate da Beatrice Baldaccini che non lasciano indifferente la giudice Anna Tatangelo.

Beatrice Baldaccini emoziona la giuria e Il Muro

Beatrice Baldaccini arriva sul palco di All Together Now 2020 e non lascia indifferente né il Muro Umano né la giuria. La prima a restare molto colpita dalle parole della musical performer è Anna Tatangelo: “mi emoziona perchè al di là dei soldi perchè in 2 troverete sicuramente una soluzione, però è bello ripagare dei sacrifici di un genitore e pensare…”, ma la cantante visibilmente commossa non riesce a terminare il suo discorso. La Baldaccini si esibisce sulle note di “Vuoto a perdere” di Noemi e sul finale non nasconde la sua felicità: “è stato bellissimo, è tanto tempo che non salgo su un palco. Sono felicissima”. La sua performance conquista 75 punti da parte del Muro Umano. Spetta alla giuria di vip confermare o cambiare il voto. La prima è Rita Pavone: “a me è piaciuta, l’ha fatta sua. Credo che sia importante distaccarsi dall’originale. Delle volte si fanno degli errori, ma questo dimostra che hai una personalità interiore. Io i miei 5 punti li do volentieri”. J-Ax, invece, non nasconde: “Noemi è una cara amica, nella seconda parte del brano mi ha convinto molto, ma te ne do 1 punto in più”. Poi è la volta di Anna Tatangelo: “mi sei piaciuta. L’hai fatta tua. Quindi ti do + 4″. Infine Francesco Renga: “a me sei piaciuta, mi è venuta la pelle d’oca vuol dire che sei arrivata. + 5″.



