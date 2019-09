Beatrice ‘Bea’ Niederwieser, moglie Red Canzian/ “Sposarsi era l’unica cosa da fare”

Beatrice ‘Bea’ Niederwieser, un nome che di certo i fan dei Pooh riconosceranno all’istante: si tratta infatti della moglie di Red Canzian, sposata nel 2000 in seguito al fallimento delle relazioni di entrambi. All’epoca infatti Red ha già vissuto la nascita della sua primogenita Chiara, mentre Bea ha dato alla luce nell’82 il figlio Philipp Mersa, nato dal suo matrimonio con Giorgio Bresa. Lo stesso anno tra l’altro in cui i due futuri marito e moglie si incontreranno per la prima volta. “Una sera mi hanno presentato Bea“, racconta Red al sito Altoadige, “una decina di anni dopo sarebbe diventata la mia seconda moglie“. I due infatti si trovano entrambi a Corvara su invito di alcuni amici bolognesi, che provocheranno quel fatale incontro. “Ci abbiamo messo anni, ma poi abbiamo capito che andare a vivere insieme e sposarci fosse l’unica cosa da fare“, dice ancora l’artista parlando di come all’epoca, nonostante l’attrazione più che evidente, le difficoltà fossero fin troppe. Una volta sposati invece la famiglia si è allargata e Philipp compare spesso al fianco del patrigno, mentre Canzian è riuscito anche a superare ogni barriera e stringere un legame di amicizia persino con il primo marito della sua Beatrice.

Beatrice ‘Bea’ Niederwieser, moglie Red Canzian: l’ultima sulle canzoni dell’artista

Severa e creativa, Beatrice Niederwieser ha sempre l’ultima parola sulle canzoni realizzate dal marito Red Canzian. La donna infatti è solita dare il suo verdetto prima che l’artista possa decidere di procedere verso la possibile incisione dei brani. “Beatrice è diplomata in pianoforte, sa ascoltare con il cuore e consigliarmi per il meglio“, dice infatti Canzian al settimanale Gente. Sincera e poco affezionata alla banalità, Bea riesce sempre a dare un giudizio critico e imparziale alle composizioni del consorte, tanto da aver ottenuto la sua fiducia piena. I Pooh finiranno al centro dei riflettori di Techetechetè nella puntata di oggi, giovedì 12 settembre 2019, ma non è escluso che i fan di Red Canzian possano vederlo per il terzo anno di seguito nel talent della Rai dedicato alle meteore della musica, Ora o mai più. In occasione dell’ultima edizione, Red ha rilasciato un’intervista a Sorrisi parlando dei suoi flirt del passato, fra cui figurano l’ex collega giudice Marcella Bella e Patty Pravo. “È lei la mia musa ispiratrice“, dice senza mezzi termini della moglie Bea, sicuro che le passioni del passato siano legate solo al periodo della gioventù. “Avevamo vent’anni“, dice infatti sorridendo e pensando a quelle relazioni fugaci avute con due artiste molto popolari.

