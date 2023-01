Beatrice Bernardin ex moglie Sergio Muniz/ “Giorgia? Figlia sua, ma la sento mia e..”

BEATRICE BERNARDIN, CHI E’ L’EX MOGLIE DI SERGIO MUNIZ?

Chi è Beatrice Bernardin, ex moglie di Sergio Muniz? Questo pomeriggio, nel primo appuntamento del 2023 con le puntate inedite di “Verissimo”, l’attore e modello spagnolo -ma oramai italiano d’adozione- sarà ospite di Silvia Toffanin per parlare della seconda stagione di “Fosca Innocenti”, la fiction che lo vedrà protagonista assieme alla connazionale Vanessa Incontrada e a Francesco Arca. E, come per i suoi due colleghi, anche su Muniz si accenderanno inevitabilmente i riflettori sulla sua vita privata e sentimentale: cosa sappiamo sulla sua ex compagna e sulla loro relazione, terminata da qualche tempo?

Anche se da sempre Sergio Muniz, a differenza di tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo, è molto riservato sulla propria vita amorosa e il suo privato, sappiamo che l’attore e cantante iberico era convolato in passato a giuste nozze nel lontano 2009 con Beatrice Bernardin: i due non diventarono mai genitori ma il 47enne originario di Bilbao ha fatto comunque da padre alla figlia avuta dalla donna nel corso di una precedente relazione. Poi, nel 2017, solo otto anni dopo il loro matrimonio la coppia aveva deciso di scrivere la parola fine alla loro storia, pur mantenendo un buon rapporto ma prendendo strade diverse dal punto di vista sentimentale: questo è anche uno dei motivi per cui della Bernardin non sappiamo molto eccetto quanto rivelato da Muniz nel corso di alcune interviste.

Anche se è diventato davvero padre per la prima volta nel 2021, con la nascita del piccolo Yari (partorito dalla compagna Morena Firpo), Sergio Muniz ha sempre speso belle parole non solo per la storia con Beatrice Bernardin ma pure per l’esperienza di papà della piccola Giorgia, nata come accennato prima di conoscere l’allora compagna: “Vivere accanto a un bambino è una esperienza di immenso arricchimento” aveva detto l’attore spagnolo, aggiungendo anche che l’entusiasmo della bambina era stata per lui una vera e propria fonte di ispirazione. “Giorgia? Lei è figlia della mia ex moglie ma è cresciuta con me da quando è nata ed è come se fosse mia” aveva confessato Sergio in una bella intervista a ‘Vanity Fair’.

Non solo: sempre nel corso di un’altra intervista in cui era tornato sulla relazione con l’ex moglie, Beatrice Bernardin, Sergio Muniz aveva pure ammesso che il legame con Giorgia è davvero molto forte e questo anche dopo che il matrimonio con la madre di lei era oramai finito. Una separazione che, a leggere le sue dichiarazioni, è stata meno traumatica di tante altre anche se ovviamente non facile: a differenza che in passato, infatti, pare che l’attore abbia vissuto la fine di questo amore “con una consapevolezza diversa e per questo non ci sto troppo male, prima chiudevo e basta i rapporti, ora invece sono cambiato”. Insomma, per citare le sue stesse parole, il passato è passato e la Bernardin non fa parte del futuro anche se c’è ancora Giorgia a tenerli legati in qualche modo, ma lontano dalle telecamere: “Molti vivono di gossip, mentre io non voglio che l’interesse del pubblico si focalizzi sulle mie vicende private”.











