Chi è Beatrice Bivi, la moglie di Andrea Carnevale: i due sono sposati dal 2005, dopo il divorzio di lui da Paola Perego

Si chiama Beatrice Bivi la seconda moglie di Andrea Carnevale, ex calciatore che in passato è stato sposato anche con Paola Perego. Dopo la fine del suo matrimonio con la conduttrice tv, arrivato nel 1997, Andrea ha trovato di nuovo l’amore più avanti. Nella sua vita è infatti arrivata Beatrice, che oggi descrive come “il mio mondo migliore, la donna che mi ha capito subito, mi ha dato una seconda chance. Il mio tutto”. Non sono molte le informazioni in merito alla seconda moglie di Andrea Carnevale, Beatrice, che però come abbiamo sottolineato è sempre stata descritta dall’ex calciatore come la donna che gli ha ridato la vita, facendogli tornare il sorriso.

Chi è Beatrice Bivi, la moglie di Andrea Carnevale: la vita a Udine

Andrea e Beatrice si sono sposati nel 2005, dunque otto anni dopo il divorzio dell’ex calciatore da Paola Perego. All’epoca delle loro nozze i figli di Andrea erano ancora piccoli: Giulia aveva infatti 12 anni, Riccardo solamente 8. Due bambini che però grazie all’amore del papà e della stessa Beatrice, hanno trovato il loro equilibrio.

Non sono molte, come dicevamo, le informazioni su Beatrice Bivi, la moglie di Andrea Carnevale, molto riservata e poco in vista, nonostante il lavoro di suo marito. Da anni ormai Andrea lavora come osservatore all’Udinese, dunque questo lascia immaginare che la coppia viva appunto nella splendida città friulana, Udine.