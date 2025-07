Beatrice Bliss Pericoli, chi è la giovane cantante protagonista della seconda puntata di di Ciao Darwin 9? Influencer, ballerina e cantante: cosa fa

“Ciao Darwin” continua ad andare in onda con le sue repliche. Nella puntata di questa sera vedremo come protagonista Beatrice Bliss Pericoli, la influencer e cantante molto amata e sempre più popolare sui social, dove la seguono 40.000 persone. Beatrice, tra le protagoniste della seconda puntata di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7, è stata la prescelta per l’esperienza con la macchina del tempo. Ma cosa sappiamo sulla giovane artista che si è messa in mostra nel programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti?

Modella, cantante, ballerina e aspirante attrice, Beatrice Bliss Pericoli punta ad ottenere un ruolo importante nel mondo dello spettacolo, come si evince dal suo profilo social. La giovane artista ha già girato l’Italia con la sua musica, cantando nei locali e nei club. Beatrice è anche felicemente fidanzata con Marco, uomo che da quanto si evince sui suoi canali social è al suo fianco ormai da qualche mese: non sarebbero stati però insieme nel momento in cui la ragazza è stata protagonista della puntata di “Ciao Darwin“.

Beatrice Bliss Pericoli a “Ciao Darwin”: “È stato un onore”

Nel 2023 la giovane Beatrice Bliss Pericoli era stata protagonista appunto di “Ciao Darwin” e per l’occasione aveva festeggiato con un post su Instagram: “Finalmente ho avuto l’onore di salire sulla macchina del tempo” aveva scritto, spiegando come quello fosse stato “un giorno indimenticabile”.

“Grazie a tutti e a tutto lo staff che lavora dietro le quinte di questa magnifica trasmissione” aveva scritto ancora Beatrice Bliss Pericoli, che a quanto pare si era divertita davvero molto durante la sua esperienza a “Ciao Darwin”, e lo dimostrano gli scatti con Luca Laurenti e Paolo Bonolis, padroni di casa del programma che con la sua nona stagione ha ufficialmente chiuso i battenti. Chissà che quello di “Ciao Darwin” non possa essere solamente il primo passo nel mondo della tv per Beatrice, che sogna il successo nel mondo dello spettacolo.

