Beatrice Buonocore: “Davide Donadei mi ha delusa”/ “A Uomini e Donne ho vissuto…”

Beatrice Buonocore, per cinque mesi, è stata una delle protagoniste del trono classico di Uomini e Donne. La scelta di Davide Donadei che le ha preferito Chiara Rabbi di cui si è innamorata ha deluso Beatrice che, dopo un percorso lungo ed emozionante, sperava in una conclusione diversa del suo percorso nel programma di Maria De Filippi. Dopo l’intervista di Davide Donadei e Chiara Rabbi che hanno parlato del loro amore, a Uomini e Donne Magazine, Beatrice Buonocore ha raccontato quello che ha provato quando Davide le ha detto di non poterla scegliere.

«Sto bene, anche se sono abbastanza delusa e amareggiata. Forse mi sono illusa troppo. Quando si osservano le cose da fuori si ha modo di vedere i fatti con più lucidità, riuscendo a elaborare meglio tante sensazioni e tanti gesti, mentre dall’interno è più difficile. Questa esperienza è durata tanto tempo, l’ho vissuta appieno, ma dopo aver visto l’epilogo non posso che prenderne atto e andare avanti» spiega Beatrice che, per distrarsi, trascorre il tempo con le persone a cui vuole tempo cercando di tenersi sempre occupata.

BEATRICE BUONOCORE: “DAVIDE DONADEI UNA DELLE DELUSIONI DELLA MIA VITA”

Beatrice Buonocore, a Uomini e Donne Magazine, confessa di aver creduto davvero in un lieto fine con Davide Donadei a cui ha regalato un ultimo abbraccio prima di lasciare lo studio il giorno della scelta. In quel momento «mi sentivo come un robot, spenta. In quell’istante tutto ciò che avevamo vissuto insieme si è distrutto come un castello di carta. È stato pesante, e sicuramente sarò stata molto fredda in quell’abbraccio: sentirgli dire che non sarei stata la sua scelta lo ha fatto diventare una delle tante delusioni che ho ricevuto nella vita. Davide mi ha fatto abbattere tanti muri, ma con quella frase si sono ricostruiti tutti e io mi sono chiusa». A vent’anni, però, l’ex corteggiatrice è pronta a voltare pagina e a credere ancora nell’amore. «Ora voglio ripartire dai miei sogni, dalle mie passioni, dai miei affetti. Riprendo la vita da dove l’avevo lasciata prima», conclude.



