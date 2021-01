Beatrice Buonocore è la scelta di Davide Donadei?/ Messaggio a Uomini e Donne…

Beatrice Buonocore è la scelta di Davide Donadei? Alla domanda che si stanno ponendo tutti i fans di Uomini e Donne non c’è ancora una risposta. Anche lelle recenti registrazioni, il tronista pugliese ha spiegato di non essere ancora in grado di fare una scelta. Davide, infatti, ha ammesso di sentire la mancanza di Beatrice quando sta con Chiara Rabbi e viceversa. Sui social, però, i fan del programma di Maria De Filippi sono sempre più convinti che sarà proprio Beatrice la scelta di Davide. Nonostante le lacrime, le incomprensioni e i duri confronti, tra il tronista e la corteggiatrice c’è un feeling che non è passato inosservato. Anche la stessa Chiara, nonostante sia stata, recentemente, la protagonista di esterne molto romantiche, ha notato gli sguardi che il tronista rivolge alla sua rivale in studio. Beatrice, nel frattempo, lancia dei messaggi a Davide sia in studio che attraverso i social.

Dopo settimane, Davide Donadei e Beatrice Buonocore, a telecamere spente, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, si sono scambiati un bacio. E’ stato un momento importante per entrambi che potrebbe essere importante per la scelta. Tuttavia, la corteggiatrice non si illude e, sui social, lancia messaggi in codice. “C’hai vent’anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri”, sono le parole che accompagnano l’ultima foto pubblicata da Beatrice sui social. In studio, nel frattempo, la Buonocore ha fatto capire a Davide di non voler essere la seconda scelta di nessuno. Il tronista dovrà sceglierla consapevole dei propri sentimenti.





