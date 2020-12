Beatrice Buonocore è la scelta di Davide Donadei?/ Nessuna esterna.. (Uomini e Donne)

Beatrice Buonocore è la scelta di Davide Donadei? La giovane corteggiatrice, sin dall’inizio del percorso a Uomini e Donne del tronista pugliese, ha conquistato le sue attenzioni entrando lentamente nel suo cuore. Bellissima e molto dolce, vinta la timidezza, è riuscita a raccontarsi parlando anche di alcuni aspetti dolorosi della sua vita. Davide, nelle ultime esterne trasmesse in tv, non ha nascosto di provare un forte sentimento nei suoi confronti al punto da aver dichiarato di considerare Beatrice la ragazza di cui si potrebbe innamorare. Parole importanti che hanno spinto Beatrice a credere in una scelta imminente che, però, non c’è stata ancora. Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, in particolare, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, tra Beatrice e Davide non sono mancati i contrasti. La corteggiatrice non ha gradito la scelta di Davide di non portarla in esterna mentre il tronista ha spiegato di essere rimasto deluso da un suo mancato gesto nei suoi confronti. Tra dichiarazioni importanti e continue discussioni, Beatrice sarà la scelta di Davide?

BEATRICE BUONOCORE E DAVIDE DONADEI, PARLA LA MADRE DEL TRONISTA DI UOMINI E DONNE

Beatrice Buonocore è tra le favorite del pubblico di Uomini e Donne, ma la sua scelta, non sembrerebbe così scontata. La presenza di Chiara, infatti, ha scatenato una serie di dubbi in Davide che, dopo più di tre mesi dall’inizio del percorso, non appare ancora pronto per scegliere. Beatrice ha avuto modo di conoscere, seppur a distanza, la madre di Davide Donadei e, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, la signora Annarita ha parlato dell’imminente scelta del figlio senza, tuttavia, svelare la propria preferenza. “Sono due bellissime ragazze, ma dovrebbero capire che per arrivare a Davide serve un po’ più di dolcezza. Ho una preferenza, ma preferisco non pronunciarmi perché non voglio interferire in alcun modo con il suo percorso…”, ha detto la signora che a Beatrice e Chiara ha augurato di vivere il percorso con tranquillità giocandosi la carta della dolcezza per conquistare il cuore del figlio.



