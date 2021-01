Beatrice Buonocore è la scelta di Davide Donadei?/ Uomini e Donne: lei piange…

Beatrice Buonocore potrebbe essere la scelta di Davide Donadei. La ventenne ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne con la sua dolcezza. Sin dalla prima esterna, anche Davide è rimasto particolarmente colpito da Beatrice che, esterna dopo esterna, ha aperto il proprio cuore al tronista raccontandole anche i problemi vissuti durante l’infanzia. Quando era ancora piccola, Beatrice ha dovuto affrontare la separazione dei genitori. Non è stato facile per la giovane corteggiatrice che, durante le varie esterne con Davide, si è raccontata senza filtri. Il tronista di Uomini e Donne è rimasto particolarmente colpito dalla Buonocore da cui, però, è stato deluso, in alcune occasione, da alcuni suoi atteggiamenti. Nonostante le varie incomprensioni, però, tra il 25enne pugliese e il tronista il sentimento è nato. Sarà, dunque, lei la scelta?

BEATRICE BUONOCORE: “NON RIESCO AD IMMAGINARMI SENZA DAVIDE DONADEI”

Beatrice Buonocore ha più volte dichiarato di essersi innamorata di Davide Donadei e, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha ammesso di non riuscire ad immaginare il suo futuro senza Davide con cui ha trascorso, tra alti e bassi, gli ultimi cinque mesi della sua vita. “Ho voluto essere sincera sui miei sentimenti, e mi sono buttata anche in questa cosa. […] Essere innamorata, per me, vuol dire non farmi bastare mai quella persona, averne sempre bisogno e sempre un po’ di più. Sono innamorata, ma non sono stupida. Ho sempre notato tutto ciò che ha fatto e detto. Non sempre mi è andato bene e ho cercato di farglielo capire. Mi sono lamentata, ma d’altro canto quale rapporto normale non ha dei momenti no? Sarei disposta a trasferirmi. Sicuramente non succederà nell’immediato, ma questa per me è una cosa seria e voglio prenderla come tale”, ha ammesso la ventenne.



