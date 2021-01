Beatrice Buonocore è la scelta di Davide Donadei?/ Uomini e Donne: “L’orgoglio non..”

Beatrice Buonocore sarà la scelta di Davide Donadei? La scelta del tronista pugliese di Uomini e Donne è sempre più vicino, ma la certezza che sarà proprio Beatrice la sua scelta non c’è ancora. Beatrice è stata la preferita di Davide sin dall’inizio del suo percorso sul trono, ma l’arrivo di Chiara Rabbi ha cambiato le priorità del tronista che non ha mai nascosto di essere profondamente attratto fisicamente da Chiara. Beatrice che ha già dichiarato di essersi innamorata di Davide, sta vivendo settimane difficili. Nell’ultima puntata trasmessa in tv, Beatrice ha tirato fuori i propri malumori ammettendo di essere convinta che non sarà lei la scelta di Davide. “Penso di non piacerti esteticamente e da quando te l’ho detto hai cominciato a farmi i complimenti”, ha detto nel corso dell’ultima puntata.

BEATRICE BUONORE INNAMORATA DI DAVIDE DONADEI: IL MESSAGGIO PRIMA DELLA SCELTA A UOMINI E DONNE

“L’orgoglio fa solo male, non aiuta mai”: è questo il messaggio che appare tra le storie di Instagram pubblicate da Beatrice Buonocore dopo la registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, durante una giornata trascorsa don Davide, Beatrice ha ribadito di essere innamorata e di essere pronta a lasciare lo studio con lui nonostante ci siano mille motivi per dirgli no. Dolce, giovane e molto presa dal tronista 25enne, Beatrice ha anche conquistato il cuore di molti telespettatori del dating show di canale 5, convinti che sarà proprio lei la scelta di Davide. Da parte sua, tuttavia, pur sperandoci molto, la Buonocore resta con i piedi per terra per non ricevere una ferita che potrebbe fare molto male.



