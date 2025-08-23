Beatrice Buonocore ha ritrovato l'amore dopo Uomini e donne: vacanza con il nuovo fidanzato Giuseppe Romano

Nuovo amore alle porte di Beatrice Buonocore, la donna ha ritrovato la serenità dal punto di vista sentimentale dopo l’avventura nel dating show Uomini e donne. La ragazza, celebre corteggiatrice di Davide Donadei nella trasmissione di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi, ha vissuto alcuni amori finiti male in passato e adesso però spera di riuscire a ritrovare la serenità anche sotto quel punto di vista.

Per Beatrice Buonocore l’amore ha bussato alla porta sotto forma di Giuseppe Romano, l’uomo che sta facendo battere il cuore della ragazza. 25 anni e originario di Brindisi, è lui la nuova scommessa sentimentale di Beatrice Buonocore, che tra le storie finite male annovera nel curriculum anche quella con Ettore Casadei, un amore però finito in maniera sfortunata. Ma la vita ha proposto una nuova occasione alla donna dopo Uomini e donne e la speranza è che adesso tutto possa andare nella giusta direzione. I due si sono già mostrati particolarmente affiatati con una vacanza ad Agrigento postata sui social negli ultimi giorni.

Beatrice Buonocore e la scelta di Davide Donadei

In passato Beatrice Buonocore, a pochi attimi dalla scelta di Davide Donadei a Uomini e donne, aveva raccontato in una intervista concessa a Mondo Tv la sua decisione, ammettendo di aver investito nei sentimenti nella speranza, ovviamente, di non restare delusa.

“Ho imparato a non avere aspettative perché sono sempre rimasta delusa. Ho investito tanto in questo percorso e vorrei che tutti gli sforzi non fossero vani. Comunque vada, io so di avercela messa tutta” ha detto Beatrice Buonocore riguardo alla sua scelta a Uomini e donne.

