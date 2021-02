Beatrice Buonocore non è la scelta di Davide Donadei/ Il trono di Uomini e Donne…

Beatrice Buonocore non è la scelta di Davide Donadei. Dopo averlo corteggiato per cinque mesi, aver conquistato il cuore del pubblico, Beatrice ha dovuto assistere alla scelta di Davide e Chiara Rabbi. L’annuncio del tronista pugliese, tuttavia, non ha sorpreso Beatrice che, più volte, nelle scorse settimane, aveva confessato i suoi timori. Durante i vari confronti in studio con Davide, infatti, la corteggiatrice aveva confessato di essere sicura che non sarebbe stata la scelta del 25enne pugliese vedendo un trasporto maggiore nei confronti di Chiara. Timori che si sono rivelati corretti. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, infatti, sarà trasmessa la fatidica scelta di Davide Donadei nel corso della quale la reazione di Beatrice sarà molto forte. Tuttavia, per lei, l’avventura nel programma dell’amore di Maria De Filippi potrebbe non essere finita.

BEATRICE BUONOCORE NUOVA TRONISTA DI UOMINI E DONNE?

La scelta di Davide Donadei ha diviso il pubblico di Uomini e Donne. In tanti, speravano che la scelta ricadesse su Beatrice Buonocore. Così non è stato ed ora i fans del programma di Maria De Filippi sperano di rivedere Beatrice in trasmissione, stavolta come tronista. Dopo la scelta di Sophie Codegoni che ha concluso il proprio percorso con Matteo Ranieri, sul trono di Uomini e Donne arriverà una nuova tronista. I fans sperano che possa essere proprio Beatrice l’erede di Sophie, ma sarà davvero così? Gli indizi che arrivano dai social portano in una direzione opposta. La Buonocore, infatti, continua ad essere attiva su Instagram, cosa incompatibile con il trono. La nuova tronista di Uomini e Donne, dunque, sarà una ragazza diversa da Beatrice? I fans attendono di sapere con ansia la novità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA