Beatrice Buonocore svela il suo “amore” dopo la scelta di Davide/ A Uomini e Donne…

Beatrice Buonocore dimentica Davide Donadei che le ha preferito Chiara Rabbi e si concola con il suo grande “amore”. Bellissima e presente sui social, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si sta godendo l’affetto dei fans che, dopo la registrazione della puntata della scelta che dovrebbe essere trasmessa domani, mercoledì 10 febbraio, ha svelato anche quello che è il suo “amore” dal quale non sarà mai tradita. Beatrice, infatti, ha una grande passione per la musica ed è proprio con lei che si sta consolando per superare la delusione vissuta con Davide di cui si è innamorata come ha raccontato spesso durante la sua avventura nel programma di Maria De Filippi. Beatrice che ha anche un canale You Tube ha così inciso la cover di un brano dei Maneskin dal titolo “Torna a casa”.

BEATRICE BUONOCORE, NUOVA VITA DOPO DAVIDE DONADEI

Beatrice Buonocore sta provando ad andare avanti con la sua vita dopo l’esperienza vissuta a Uomini e Donne. La corteggiatrice, oltre a dedicarsi alla musica, sta continuando a studiare godendosi l’affetto dei fans che ha conquistato puntata dopo puntata. Sui social, così, si mostra in tutta la sua bellezza lasciandosi andare anche a riflessioni sul momento che sta vivendo. “Per essere liberi bisogna avere fantasia. Bisogna allenarsi a immaginare altre vite, altri mondi, altri sentimenti, altri pensieri, altri linguaggi”, ha scritto nella didascalia che accompagna l’ultima foto pubblicata dalla corteggiatrice su Instagram. I fans continuano a seguirla costantemente e c’è anche chi spera di vederla nuovamente in trasmissione, magari come tronista.





